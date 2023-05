Perfil etapa de hoy Giro de Italia 2023: Longarone - Tre Cime di Lavaredo

2 Se lee en minutos R.C.



El plato fuerte del Giro de Italia llega este viernes con la etapa entre Longarone y las Tres Cimas de Lavaredo, 182 km y 5 puertos, la clásica etapa de los Dolomitas, con el Passo Giau (9,8 km al 9,3 por ciento), Tre Croci y las Tres Cimas que conducen a meta tras 7,6 km al 7,1 por ciento y rampas terribles del 18. Se trata de la jornada reina con más de 5.000 metros de desnivel.

Subida final muy dura en los últimos kilómetros. Los primeros 1,5 km hay pendientes de hasta el 18%, el descenso será muy rápido a 4 km de la meta (al final del descenso se cruza la barrera del peaje: cuello de botella). Los últimos 4 km en torno al 12% con picos del 18% en el final. Meta en una recta asfaltada de 400 y 7 metros de ancho con una pendiente del 12,5%.

La cruz de Almeida

El ciclista italiano Filippo Zana (Jayco AlUla) ganó la decimoctava etapa del Giro de Italia, disputada entre Oderzo y Val di Zoldo sobre 161 kilómetros, tras una larga fuga en la que superó en un apretado esprint al francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) en la meta, mientras que Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) sigue líder tras aguantar los cambios de ritmo de Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Filippo Zana vence en la etapa18 del Giro de Italia. / LUCA ZENNARO

El que sufrió algo más fue el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), que fue de menos a más pero perdió veinte segundos que le hacen ceder la segunda posición en favor de Roglic. Aún así, poca pérdida fue para el luso, que se quedó cortado en la primera subida (del doble paso final) y agradeció, además de su ritmo diésel que hace que acabe mejor que empieza un puerto, la ayuda de su compañero Jay Vine.

Thomas: "Tengo que seguir siendo constante"

"Ha sido un día decente. He ganado tiempo con Almeida y no me ha soltado Primoz Roglic, por lo tanto, un buen día. Me sentí bastante bien, con bastante control. A Primoz le gusta rodar duro, fácil. Yo no estaba seguro de cómo se sentía, pero luego, en los últimos 2 km apretó de nuevo. Estuvo muy fuerte, pero estoy contento con la etapa", explicó en meta.

Aunque valoró el tiempo obtenido sobre Almeida, el ciclista galés recordó que cualquiera puede tener un día flojo.

"Es bueno ganar tiempo a Almeida, pero Roglic tuvo un mal día el otro día, y hoy Almeida. Tengo que seguir siendo constante, tomarlo día a día, escalada tras escalada", concluyó.

Así están las clasificaciones del Giro

- Etapa

1. Filippo Zana (ITA/Team Jayco AlUla) 4:25:12.

2. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) m.t.

3. Warren Barguil (FRA/Team Arkéa Samsic) a 50.

4. Derek Gee (CAN/Israel-Premier Tech) 1:03.

5. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R Citroën Team) 1:24.

El corredor británico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) se enfundó la maglia rosa del Giro de Italia de 2023 en Monte Bondone. / RCS SPORT

- General

1. Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers) 76:25:51.

2. Primoz Roglic (SVN/Jumbo-Visma) a 29.

3. Joao Almeida (POR/UAE Team Emirates) 39.

4. Eddie Dunbar (IRL/Team Jayco AlUla) 3:39.

5. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorius) 3:51.