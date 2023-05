Honda, la marca 'maldita' de Alonso, se alía con Aston Martin: ¿corre peligro el piloto español?

Fernando Alonso celebra su tercer puesto en el GP de Miami. / MARCO BELLO / REUTERS

El fabricante japonés Honda anunciaba este miércoles en una rueda de prensa su regreso a la Fórmula 1 en 2026 como proveedor de motores y otro tipo de equipamiento para el equipo de Aston Martin. "Honda ha decidido participar en el campeonato mundial de Fórmula 1 como proveedor de motores a partir de la temporada 2026 (ahora mismo el suministrador es Mercedes)", dijo durante la comparecencia el presidente de Honda, Toshihiro Mibe, que ve la participación de la firma en los deportes de carrera como "un medio de investigación" para el desarrollo de sus productos.

Alonso: "Los años con Honda fueron frustrantes"

Este regreso puede cambiar la feliz pareja que forman Lance Stroll, hijo del jefe Lawrence, y el español Fernando Alonso, cuyo rendimiento en el arranque del campeonato ha permitido que Aston Martin pase de los últimos puestos de la parrilla a ser la única alternativa solvente contra los Red Bull. La firma austriaca acumula 210 puntos por los 98 de Aston Martin, por delante de Mercedes-AMG F1 (89).

Pero para Alonso, Honda no le trae buenos recuerdos. "Diría que de los 20 años que llevo en Fórmula 1, solo tuve cuatro años frustrantes en McLaren-Honda que no era competitivo, pero en 16 años he estado luchando por podios y victorias, lo cual es algo bastante único", aseguraba recientemente.

El veterano Alonso contra el emergente Yuki Tsunoda

Alonso, por su veteranía y Lance, por su relación familiar con la propiedad, tendrán destinos opuestos. El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, destacó que las decisiones que influyen en los pilotos son una decisión única y exclusiva de Aston Martin: "La selección de corredores es algo que tiene que decidir el equipo". Sin embargo, desde la firma nipona no ocultan su interés por incorporar a Yuki Tsunoda, actualmente en las finas de Alpha Tauri.

Watanabe recordó que el japonés "es originario de nuestra escuela" y afirmó que 2en la F1 lo está haciendo muy bien. Estamos muy contentos de verlo triunfar". Sin embargo, el dirigente no olvida que "todavía nos quedan tres años" para que Honda comience a competir con Aston Martin, "por lo que es demasiado pronto para que podamos decir qué sucederá".

Yuki Tsunoda, piloto japonés de Alpha Tauri, segundo por la izquierda, durante esta temporada. / NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Alonso no piensa en jubilarse, piensa en la '33'

Aunque corresponda a Aston Martin tomar la decisión final, esto no significa que la marca japonesa vaya a quedarse de brazos cruzados. Ambas partes son conscientes de que la colaboración será clave en preservar un camino exitoso que ha iniciado Alonso. Consciente de ello, Martin Whitmarsh, CEO de Aston Martin, dejó abierta la posibilidad de contar con Yuki Tsunoda en el futuro. "Está causando una gran impresión este año", reconoció.

Toshihiro Mibe, presidente de Honda Motor, junto a Martin Whitmarsh, CEO de Aston Martin. / JIJI PRESS

Para Whitmarsh, el piloto de Alpha Tauri es todavía muy joven, "pero relativamente experimentado, lo que es tremendamente emocionante". El máximo responsable de la división deportiva de Aston Martin asumió que "la alineación de pilotos evolucionará antes de 2026" y que "en última instancia, Honda y Aston Martin quieren tener los dos mejores pilotos".

Alonso, que vive un momento dulce en su regreso al 'Gran Circo', dice ser "consciente" de su edad -42 a partir del 29 de julio-, pero espera mantener su relación con Aston Martin "de otra manera". Antes de los cambios, la meta fundamental es ver la bandera a cuadros antes que nadie para la victoria 33, un objetivo para el que trabajará este fin de semana en Mónaco.