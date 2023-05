Ganador de la etapa 17 del Giro de Italia 2023: Alberto Dainese

Pergine Valsugana (Italy), 24/05/2023.- Italian rider Alberto Dainese of Dsm Team celebrates on the podium after winning the 17th stage of the 2023 Giro d’Italia cycling race over 195 km from Pergine Valsugana to Caorle, Italy, 24 May 2023. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO