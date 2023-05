Ganador de la etapa 16 del Giro de Italia 2023: Joao Almeida

Monte Bondone (Italy), 23/05/2023.- Portuguese rider Joao Almeida of Uae Emirates Team celebrates on the podium after winning the 16th stage of the 2023 Giro d’Italia cycling race over 203 km from Sabbio Chiese to Monte Bondone, Italy, 23 May 2023. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO