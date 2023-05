Islas Marshall, el último país sin fútbol: el reto de fundar una selección en un cementerio nuclear

El fútbol es un deporte universal, capaz de llegar a todos los confines. Se juega a 25 grados bajo cero en Groenlandia; en el Vaticano se disputa la Clericus Cup desde hace años; y en Tristán de Acuña, la isla habitada más remota del mundo, hay una liga entre los locales y la tripulación del barco que atraca en el territorio cada 15 días. Son ejemplos de una extrema globalidad a la que solo se resiste un país: las Islas Marshall, el único de los 193 estados miembro de las Naciones Unidas que no practican este deporte.

Un grupo de entusiastas quiere terminar con la anomalía de este archipiélago, situado al noreste de Australia, en la región de Micronesia. Estuvo bajo la administración de los Estados Unidos hasta que alcanzó la independencia el 22 de diciembre de 1990, cuando la ONU dio por terminado el fideicomiso sobre este territorio, a medio camino entre Filipinas y Hawái.

Uno de los principales promotores de la selección oceánica es Justin Walley, trotamundos inglés que actualmente ejerce de jefe de prensa y comunicación de la Federación de Fútbol de las Islas Marshall. Su currículum es un cúmulo de increíbles historias con el balón como protagonista. En 2001 creó junto a John Whitmore el Riga United FC. Ambos eran profesores de inglés en un país que por aquel entonces no había entrado en la Unión Europea (lo hizo en 2004). De este proyecto, al que se entregó en cuerpo y alma, salieron seis internacionales letones.

Después, se convirtió en seleccionador de Matabelelandia, una región de Zimbabue donde Robert Mugabe cometió un genocidio cuyos traumas aún perduran. Walley dirigió a este equipo en la Copa Conifa, competición que agrupa a pueblos sin estado y regiones no afiliadas a la FIFA. Ahora, está ante un reto todavía mayor: crear y generar cultura futbolística en una tierra que no existe y con dos grandes peculiaridades: las Islas Marshall son un cementerio nuclear y su existencia está en cuestión por el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático.

Con todo, la voluntad de Walley es firme. Al igual que la de Lloyd Owers, su compañero en esta loca travesía, un técnico también británico que está comandando la planificación deportiva. "No he estado personalmente en las Islas Marshall. Estoy apoyando a la federación desde la distancia. Sin embargo, he visitado el Pacífico y estoy familiarizado con el modo de vida insular. La rutina es simple y pacífica. Tiendes a sentirte bastante alejado del siglo XXI", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras regresar de una de sus últimas experiencias en África.

Estuvo de viaje en Zanzibar, en Tanzania, otro de esos territorios que tienen selección no reconocida. La conversación con este medio se dilató, porque el protagonista estuvo enfermo en cama, temiendo haber contraído la malaria. Son los riesgos de las largas travesías internacionales que Walley acumula. Alguien experto en asimilar las dificultades y que en el caso de la selección de las Islas Marshall se multiplican. Empezando por el desafío de encontrar a jugadores seleccionables.

El país tiene una población estimada de 60.000 habitantes. Su relación territorial con EEUU durante décadas hace que exista una importante colonia en territorio norteamericano. "Estamos llevando a cabo un proceso de identificación, exploración y reclutamiento, aunque nuestra principal prioridad es poner en marcha el fútbol formativo", explica Walley, quien considera que la vinculación histórica de las Marshall y el desarrollo tardío del 'soccer' -"no olvidemos que la MLS empezó en 1995"- son hándicaps añadidos.

Actualmente, la Federación de Fútbol de las Islas Marshall está construyendo una marca e identidad. "Nuestro director técnico, Lloyd Owers, visitará este año el país para poner en marcha las escuelas. Pronto arrancarán los equipos y el diseño de la primera camiseta nacional se anunciará en breve. Se construirán campos y se formarán ligas. También es necesario capacitad a entrenadores y árbitros", cuenta Walley, quien avanza que el primer gran hito de la selección será la disputa de un amistoso.

"Casi no hay cultura futbolística y deportes como el baloncesto siempre han sido más populares. Tampoco hay infraestructuras, por lo que puede decirse que en plena década de 2020 estamos comenzando casi de cero a llevar el fútbol a las Islas Marshall", entiende Walley sobre la situación de un país que tiene un acceso muy complejo. "La situación territorial de las Islas Marshall es complicada desde el punto de vista logístico. Tiene un alto coste viajar desde Europa e internamente es muy complejo ir de una parte a otra de un país insular: requiere mucho tiempo y dinero", añade.

Very little football is currently played in the Marshall Islands, so we were especially delighted to receive this clip of some kids playing soccer during break time in one of our local schools 😍🇲🇭⚽ pic.twitter.com/MDxojr2LVS