El Ineos de Thomas regala el liderato del Giro de Italia con un lacito rosa

Cassano Magnago (Italy), 20/05/2023.- French rider Bruno Armirail of Groupama - Fdj team celebrates on the podium wearing the overall leader’s pink jersey after the 14th stage of the 2023 Giro d’Italia cycling race over 194 km from Sierre to Cassano Magnago, Italy, 20 May 2023. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO