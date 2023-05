El Sevilla busca ante la Juventus el billete para la final de la Europa League

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, este jueves. / Efe

El Sevilla desde hace un par de meses vive en un estado de euforia y reivindicación permanente. La plantilla se desató desde la salida de Sampaoli y los últimos resultados en Liga, unido a haberse visto capaces de eliminar a todo un Manchester United ha llevado al equipo a verse a un partido, el de esta noche contra la Juventus, de una nueva final continental en su torneo fetiche y de estar a un punto de posiciones europeas.

Dinámica soñada desde marzo

El Sevilla tiene puesto el piloto automático competitivo. El pasado domingo, el Sevilla goleó en el José Zorrilla al Real Valladolid pese a la polémica y a tener la cabeza en otra parte. Y por eso la afición y la plantilla se ven capaces de revertir una temporada que pintaba a una lucha y unos objetivos muy distintos y puede acabar otra vez tocando metal, algo que borraría las penurias, los tres cambios de entrenador y calmaría las aguas entorno a la directiva y la figura de Monchi. Ganar todo lo cambia.

El míster vasco ha comparecido este miércoles en sala de prensa y la mayoría de preguntas han girado en torno a su futuro. El trabajo del de Zaldivar es impecable desde su llegada a Nervión: debutó en Cádiz en un duelo a vida o muerte por la salvación y desde entonces ha sumado siete victorias, tres empates y solo una derrota (ante el Girona) y es por lo que el entrenador bromea cuando se ve cuestionado por su futuro: “Desde un principio firmé tres meses y estaba encantado. Algunos os echabais las manos a la cabeza pensado este 'tontolaba' viene aquí tres meses, aquí es un muerto esto y no, estaban bastante vivos. Lo que me importa es terminar bien. Si hacemos las cosas bien y el Sevilla no quiere, seguro que llamarán de otro lado y si no, ya hemos estado en el paro otras veces", reconocía con total naturalidad el míster.

"Este 'tontolaba' viene aquí para tres meses, aquí es un muerto esto...".



💀 Y no, no estaba tan muerto. Puro Mendilibar. #DeportePlus #UEL pic.twitter.com/LSuf6Co2bc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 17 de mayo de 2023

Sobre el parte de bajas, ‘Mendi’ habló sobre las tres figuras que hoy preocupan al sevillismo. Loic Badé, Suso y Lucas Ocampos acabaron tocados el partido de 'Pucela', pero según Mendilibar este es un partido para arriesgar, en el que cuenta más la cabeza del jugador que la opinión de los médicos. Pese a ello, el técnico se guardó sus cartas y hasta última hora no se sabrá si serán de la partida ante los italianos. Suso, quien compareció ante los medios junto a Mendilibar reconoció que “mañana es un día muy bonito. Había que acortar plazos porque la oportunidad lo requiere y hay que ayudar al equipo. Es un partido muy importante y voy a arriesgar un poquito para poder jugar, porque quiero estar". Si serán bajas seguras Nianzou, Marcao y Joan Jordán.

Duelo entre futbolistas del Sevilla y la Juventus en el partido de ida del Juventus Stadium / AGENCIAS

La Europa League, oportunidad de redención

Noticias relacionadas

Si hablamos de la Europa League como una oportunidad y un sueño para el Sevilla tras la llegada de Mendilibar y el buen camino en Europa, la Juventus ha vivido una temporada de altibajos, escándalos decepciones y hasta de dimisiones en su directiva. Los fichajes de figuras como Di María o Pogba pusieron altas las expectativas, pero el francés volvió a lesionarse el pasado fin de semana ante la Cremoense tras varios meses de baja.

No quedan entradas para asistir a un Pizjuán que será una caldera mañana. El ambiente contra el Manchester United ya consiguió que se marcase el primer gol, aunque por su parte la Juve querrá aprovechar su condición de equipo grande e histórico para tratar de intimidar a unos futbolistas y a un estadio que tendrán el corazón a tope de revoluciones para volver a citarse con la historia.