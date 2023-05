El mejor cazador de etapas se lleva la victoria en el Giro del covid

A Magnus Cort Nielsen, danés y residente en Andorra, como tantos otros ciclistas, se le puede considerar como el mejor cazador de etapas en grandes rondas de la actualidad. Es de los corredores que, cuando se escapan, el pelotón tiene que ponerse pilas alcalinas de larga duración para intentar pillarlo, porque si se lo propone, como este martes en una etapa lluviosa, fría y peligrosa del Giro, se presenta en meta, solo o acompañado, donde impone su magnífica velocidad y se lleva el triunfo.

Hasta nueve etapas entre las rondas francesa, española e italiana se ha llevado el corredor danés -hasta ahora solo le faltaba un triunfo en el Giro- que se hizo famoso el año pasado porque se escapó en las dos etapas en línea que se disputaron en su país durante la visita del Tour. En aquella ocasión, sin embargo, no tuvo la suerte de llevarse la victoria… solo el premio a la combatividad.

Cort Nielsen fue el más rápido en una fuga que prácticamente se formó de salida y que se jugó no sólo la victoria de etapa, sino que consiguió batir a los elementos, en una jornada que hace muchos, muchos años, habría sido bautizada como dantesca por los viejos e históricos cronistas de ciclismo.

