Lo que Xavi aprendió de Pablo Iglesias

En los banquillos del fútbol, como en la vida, las leyendas tienden a nacer de las ruinas. Diego Pablo Simeone fue el parapeto emocional que encontró Gil Marín para apaciguar a la hastiada afición del Atlético; Vicente del Bosque se acabó atornillando en el banquillo del Real Madrid porque ya nadie aguanta a Toshack y no había nadie más a mano; y cómo olvida a Roberto di Matteo, aquel entrenador en el que nadie confiaba (ni confió después) y llevó a un Chelsea en ruinas a ganar su primera Champions cuando nadie daba un duro por él.

Con Xavi Hernández en el Barcelona pasó algo similar, sin que la Liga recién ganada le baste (de momento) para ser elevado a la categoría de entrenador de leyenda. La presencia de Koeman en el banquillo azulgrana ya era insoportable y Joan Laporta se entregó a quien fue uno de los mejores jugadores de la historia del club. No confiaba en él, pues su bagaje como entrenador no invitaba (aún) a ello, pero confiaba en lo que representaba: la ilusión de un nuevo ‘guardiolismo’, el retorno del ‘tiki-taka’ dirigido ahora por quien mejor lo interpretó, el culto a La Masia, Messi sin Messi…

Hoy, el Barça de Xavi es campeón de Liga. Un campeón prematuro y merecido, con el bonus adicional para el culé catalán de haber cantado el alirón frente a un Espanyol que es carne de Segunda. Un campeón cuya mayor virtud ha sido la solidez defensiva, a una media de un gol encajado cada tres partidos. Un Barça más feo que de costumbre, pero un Barça campeón, que es de lo que se trata.

El Barça no enamora. ¿Y qué?

A Ernesto Valverde lo despidieron cuando lideraba LaLiga porque sus victorias no eran bellas, según el canon renacentista azulgrana. Hoy, da igual. El barcelonismo, que en las últimas décadas, siempre presumió de anteponer el cómo al qué, hoy se agarra con fuerza al qué. El Barça de Xavi no enamora ni entronca con el legado ‘cruyffista’ que hasta ahora era religión. Pero ya da igual. Y bien está que así sea. En el fútbol, como cualquier deporte profesional, se trata de ganar, sin tener que pedir perdón por hacerlo. A cualquier precio. O casi.

Xavi desembarcó en Barcelona glosando las virtudes del fútbol de posesión, del balón como objeto de culto, del ataque como prioridad absoluta. Es lo que se esperaba de él como técnico, ‘talibán’ de las esencias culés como había sido en su etapa de futbolista. He ahí los memes sobre la altura y la humedad del césped como prueba viral. Pero el Xavi entrenador ha entendido que una cosa son los ideales y otra cosa su puesta en práctica. Porque Xavi no tiene a Messi, no tiene a Iniesta y tampoco tiene a Xavi. Y no es lo mismo, claro. Xavi quería asaltar los cielos por las bravas y ha tenido que reformularse, una vez constatado que los códigos del fútbol obligan a modular los ideales para adaptarse a la realidad.

En el fútbol, como en la política

No es muy diferente de lo que le ocurrió a Pablo Iglesias. En la política, también, las leyendas nacen de las crisis, y él es una leyenda de la política moderna de este país, no hay dudas sobre eso, pues fue él quien quebró el bipartidismo que parecía irrompible.

Iglesias, como Xavi, prometía asaltar los cielos ante una masa entregada a él por completo. Y así trató de hacerlo hasta que constató que los sillones del poder político, los del Congreso y los de Moncloa, como los del banquillo del Camp Nou, están anclados a un foso rodeado de lobos hambrientos dispuestos a soltar dentelladas tan pronto como tengan ocasión.

Puestos como los suyos, como los de Xavi e Iglesias, exigen capacidad de supervivencia, que es una virtud cuya raíz no son los ideales, sino el instinto. Y una vez desarrollado ese instinto, resulta casi imposible no dejarse embriagar por él e interiorizar como rutina los beneficios que lleva aparejada esa progresiva adaptación al medio. Xavi disfruta con su primera Liga como entrenador, al igual que Iglesias disfruta de la calidad de vida que le deparó su descollante paso por la política activa, vicepresidencia del Gobierno mediante.

El tiki-taka es el piso de Vallecas y la solidez defensiva es el chalé en Galapagar. Puede parecer, en términos de lujo, que la correspondencia es inversa, pero no se trata de lo que son cada uno de esos conceptos, sino de lo que representan. El tiki-taka y el piso de Vallecas son la esencia y la pureza de los ideales; la solidez defensiva y el chalé de Galapagar son la consecuencia de confrontarlos con la realidad. Los dos ganaron. De eso se trataba.