Los insultos de una aficionada a Alcaraz por no firmarle un autógrafo

Carlos Alcaraz sigue embalado y sumando triunfos y títulos a una velocidad vertiginosa. Con solo 20 años ya ha conquistado por segunda vez consecutiva el Mutua Madrid Open y está a un solo paso de volver a ser el número 1 del mundo. Pero aparte de eso, el murciano no deja de batir récords.

Y es que Alcaraz ha ganado las cuatro primeras finales de Masters 1000 que ha disputado, campeón en Miami 2022, Madrid 2022, Indian Wells 2023 y Madrid 2023, algo que con anterioridad solo habían logrado los estadounidenses Michael Chang y Jim Courier.

Después de imponerse a Struff, el murciano se ha convertido en el segundo tenista que revalida título en Madrid tras Rafa Nadal, que lo hizo en 2013 y 2014. Pero Alcaraz ha logrado algo que no pudo hacer el balear.

El tenista ya tiene fijada su próxima competición. Nada más y nada menos que el Masters 1.000 de Roma. Una nueva meta tras su corona en el Mutua Madrid Open, debutando el 13 de mayo.

En esta edición se produce el estreno de Carlos Alcaraz en la competición. Una plaza que ha estado ausente el resto de las temporadas. Una nueva oportunidad de demostrar que actualmente es el mejor del circuito, una vez se ha confirmado que será el primer cabeza de serie en París.

Cientos de fans esperaban a Carlos en su llegada. El calor de sus fans y la euforia por sacarse fotos con su ídolo hacía que ninguno se quisiese quedar sin su foto. Tras el recibimiento de todos los fans, Carlos no pudo atender a todas y cada una de las personas que le esperaban al salir del entrenamiento. Esto dejó un curioso episodio.

Mientras Alcaraz se marchaba no pudo evitar escuchar un insulto. "Pedazo de m...". Esto no pasó desapercibido para el tenista español, que se giró entre risas y le preguntó a uno de sus acompañantes "¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?". Un grito que provocó risas entre él y sus acompañantes.

When it's your first time at a tournament 😄@carlosalcaraz #IBI23 pic.twitter.com/1yM16svZna