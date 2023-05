Lágrimas rojillas y euforia contenida del Madrid en su título número 100

Los blancos alcanzaron su conquista centenaria

Desde el 16 de enero de 2022, fecha en la que el Real Madrid ganó la Supercopa de España hasta este 6 de mayo de 2023, en la que han ganado la Copa del Rey, han paso 475 días. El tiempo que ha tardado el equipo de Carlo Ancelotti en cerrar el círculo virtuoso en el que han conquistado todos los títulos posibles para un club.

Seis títulos del Madrid en 475 días

Un hito que completaron en Sevilla, en un estadio polarizado entre el entusiasmo de la hinchada rojilla de Osasuna y la confianza de la parroquia blanca en acabar la misión que Carletto había asignado al vestuario. Supercopa de España, Liga (30 de abril de 2022), Champions (28 de mayo de 2022), Supercopa de Europa (10 de agosto de 2022), Mundial de Clubes (11 de febrero de 2023) y Copa del Rey.

Lo advirtió el bigoleador Rodrygo tras recibir el título de mejor jugador de la final: “Era el título que nos faltaba a muchos y lo habíamos hablado en el vestuario. Estoy muy contento. Fue un día especial para mí”. El brasileño dedicó el gol de la victoria a Ignacio, “un niño con cáncer al que visité en Juegaterapia hace unos días”. Rodrygo había completado el círculo virtuoso con 22 años, Valverde con 24, Vinicius con 22, ¡Camavinga con 20!

El título copero fue el vigésimo para el Real Madrid en esta competición y el número 100 del club en la historia: 35 Ligas, 20 Copas, 13 Supercopas de España, 1 Copa de la Liga, 14 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 5 Supercopas de Europa, 2 Copas Latinas, 3 Copas Intercontinentales y 5 Mundiales de Clubes. Un hito que, sin embargo, no fue celebrado con mucha efusividad porque en 48 horas los blancos abrirán en el Santiago Bernabéu la semifinal de Champions contra el Manchester City de Guardiola y del ‘cyborg’ del gol, Erling Haaland. Un título que además servía a Karim Benzema, capitán blanco que recogió el trofeo de manos de Felipe VI en La Cartuja, para igualar a Marcelo como el jugador del club con más títulos con el Real Madrid con 25 conquistas.

Punto de inflexión en Osasuna

Enfrente fueron muy sentidas las lágrimas de Jagoba Arrasate, que se derrumbó al saludar a su afición al final del partido. Una derrota que llegó pese a encajar bien el gol inicial de los blancos a los dos minutos: "El primer gol de Rodrygo ha hecho que todo fuera más abierto. Ellos con espacios se manejan bien, pero el equipo no se ha venido abajo y ha seguido luchando". Los rojillos, que golearon en las calles de Sevilla y fueron elegantes en la derrota, prometieron a su gente que para la tercera no tendrán que esperar otros 18 años. "Ahora estamos tristes por la derrota, pero este fin de semana debe ser un punto de inflexión en el osasunismo porque se ha demostrado que podemos luchar hasta con el Real Madrid. Este año hemos dado un paso. En Liga estamos mejor y en Copa hemos peleado al Madrid la Copa. Seguiremos trabajando para luchar por un título", concluía un Jagoba muy tocado.

Por su parte Florentino Pérez también se asomó a los micrófonos para confirmar que Ancelotti cumplirá su contrato (hasta junio de 2024)... Veremos qué pasa con el Manchester City... El presidente también quiso respaldar a Vinicius y mandar un mensaje a los dirigentes del fútbol español: "Vinicius es el mejor jugador del mundo. Lo que no entiendo es que siempre le hacen las faltas a él y se lleva él la tarjeta (...) No tenemos tiempo de descansar, no sé quién hace los horarios, pero que se lo haga mirar".

Medio millar de personas se acercaron a la Cibeles a festejar esta conquista número 100. Con un título de Copa estrenó Ancelotti su palmarés en el Madrid en 2014 y con uno de Copa ha cerrado el círculo virtuoso. El italiano ponía sentido común al festejo en la sala de prensa de La Cartuja apuntando que "hoy aún no, pero mañana nos daremos cuenta de todo lo que hemos hecho en estos dos años". Aunque Carletto cambió rápidamente el chip y se centró en el partido de ida ante el City en el que «el Bernabéu nos va a empujar y tenemos una pequeña ventaja porque jugamos doce contra once. ¡A por el martes!». Honor a Osasuna y a por el título 101 el Madrid.