Badosa choca contra su realidad y cae en tercera ronda frente a Sakkari: "Me doy un aprobado"

Paula Badosa, en su partido de tercera ronda ante Sakkari. / Chema Moya

No pudo Paula Badosa dar continuidad a las buenas sensaciones con las que se había reencontrado el pasado sábado y cayó eliminada ante la griega Maria Sakkari, número 9 del mundo y que no dio opción en ningún momento a la tenista catalana (4-6; 4-6 en una hora y 28 minutos). Se despide la última española que quedaba viva en el cuadro femenino, y lo hace de nuevo de manera prematura, en tercera ronda y con apenas un buen día para rescatar, en el que eliminó a la estadounidense Coco Gauff, y una vuelta a la realidad 48 horas después.

No planteó casi batalla Badosa, desdibujada ante la pegada de una Sakkari que dominó a su antojo de principio a fin. Firme al saque, ni una bola de break concedió en todo el partido, y descosió a su rival, lenta de piernas y que sufría ante la variedad de juego de la griega.

Tirando de dejadas, siendo agresiva con su derecha y limitando errores, algo que no consiguió la catalana, aparentemente sin energía y demasiado imprecisa. Después del subidón del fin de semana, apareció en la pista central desdibujada y recordando a sus malos momentos no tan lejanos.

"Me voy bien"

"Ella ha jugado muy sólida y no he tenido las mejores sensaciones. Con una jugadora top-10 si no llegamos a unos mínimos no se puede competir", reflexionó tras el choque Badosa, que reconoció que "había fallado más de lo que es habitual en ella".

Por no funcionar, no funcionaron ni sus dos mejores armas, la derecha ganadora y el servicio (solo un 57% con el primer saque). Aún así, Badosa se mostró optimista y sonriente, y se dio "un aprobado" en su paso por Madrid, que le permite ascender hasta el 34º puesto del ránking:

"Me voy bien. Podría haber sido mejor, pero también peor. Llevo más o menos un mes mejor. Disfrutando en pista, que eso para mi es muy importante y estoy acumulando buenos partidos. Obviamente, me voy fastidiada del partido de hoy por perder, pero intentando ver todo en perspectiva, hay mas cosas positivas que negativas. Vengo de abajo y tengo que ser lo menos autodestructiva posible".

Zapata se cuela en octavos

A las clasificaciones de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Jaume Munar para los octavos de final se sumó este lunes la de Bernabé Zapata tras derrotar al ruso Roman Saffiullin en tres mangas (6-3, 3-6 y 6-3 en 2h). El tenista valenciano alcanza su mejor resultado en un Masters 1.000 y se cuela entre los 40 mejores tenistas del mundo.

"Intento no fijarme mucho, no es un objetivo pero sí que me alegra. Al final de semana me pararé un poco a disfrutarlo y a intentar continuar en esta línea", aseguró tras el partido Zapata, que este martes se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre el griego Stefanos Tsitsipas y el argentino Sebastián Baez, que se disputa este lunes a partir de las 20.00.