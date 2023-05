La UEFA devolverá el dinero de algunas entradas de la final de la Champions 2022

La UEFA ha anunciado este martes que devolverá el dinero a miles de aficionados que presenciaron en París la última final de la Champions, en la que el Real Madrid ganó al Liverpool para lograr su 14ª Copa de Europa, disputada el 29 de mayo de 2022 en Saint Denis. El organismo que preside Aleksandr Ceferin ha anunciado esta decisión, que beneficiará a todos los aficionados del club inglés, pero no a todos los que se desplazaron a animar al Real Madrid.

"Los reembolsos estarán disponibles para todos los aficionados con entradas para las puertas A, B, C, X, Y y Z en las que se reportaron las circunstancias más difíciles. Además, todos los aficionados que, según los datos de control de acceso, no entraron en el estadio antes de las 21.00 HEC (la hora original programada para el saque inicial), o que no pudieron entrar en el estadio de ninguna manera, tendrán derecho a reembolso. Por último, la UEFA ofrecerá reembolsos a todos los aficionados que adquirieron entradas de accesibilidad junto con las de sus acompañantes", explica el comunicado.

Bajo estos criterios, todos los aficionados del Liverpool (19.618 entradas) tendrán derecho al reembolso y será el propio club inglés el que los gestione. En el caso de los seguidores del Real Madrid, en cambio, la gestión deberá realizarse a través del servicio de atención al cliente de la UEFA, si cumplen alguno de los requisitos antes señalados. El mismo criterio que se aplica para quienes compraron las entradas a través de la propia UEFA, en lugar de a través de alguno de los clubes.

Básicamente, todo aquel que no pudiera entrar a la hora prevista para el inicio del encuentro (aunque esta fue finalmente demorada), tendrá derecho al reembolso de su entrada.

