La fiebre de los 'fanfics' de Gavi: relatos de amor adolescente que están rompiendo Tiktok

(Llega Gavi a la habitación. Son más o menos las 0:30)

- Por fin chaval, has jugado genial

(Os abrazáis y os quedáis mirando un rato hasta que te sientas)

- Gracias, payasa. Oye, tengo una cosa que decirte

- Espera, yo primero. Quería darte las gracias por haberme apoyado en todo esto que estoy pasando y por haber estado conmigo en las buenas y en las malas. Y que al principio era borde contigo porque pensaba que eras como todos (...) y te quería decir que te quiero mucho, tonto

(Os liáis)

- Te quiero payasa.

Si tiene usted redes sociales, quizás haya visto estos días unos contenidos que le han hecho experimentar una sensación próxima a la vergüenza ajena y el guilty pleasure (es decir, el placer culpable; eso de "no quiero ver esto, pero no puedo dejar de hacer click y consumirlo"). Si eso le ha sucedido, probablemente la causa sean los Tiktoks de Gavi, el jugador del Barça y la selección española de fútbol. Un fenómeno que está inundando las redes durante las últimas jornadas del mundial de fútbol.

El texto que abre este artículo es el extracto de una de estas tórridas ficciones de amor adolescente que están inundando las redes sociales. Especialmente Tiktok, donde ya hay varias cuentas dedicadas en exclusiva a redactar este tipo de historias, ilustradas siempre con la foto del futbolista sevillano y la de la chica que le dedica el relato. Gavi, que se ha convertido en un auténtico ídolo entre la juventud, comparte espacio en estas historias con otros compañeros como Pedri, Ansu Fati o Ferrán Torres. Estos, no obstante, siempre ocupan la posición de personajes secundarios, en detrimento de Gavi y la autora del relato de turno.

La figura de Pablo Martín Páez Gaviria (nombre real del futbolista) ha trascendido de los terrenos de juego al papel cuché en las últimas fechas. Su precocidad consolidándose en el fútbol de élite (acaba de cumplir 18 años) ha hecho que muchos jóvenes se hayan visto identificados con él. Y que se haya generado en torno a él un fenómeno fan que ha alcanzado incluso a la Princesa Leonor: el Rey Felipe VI, en una visita al vestuario de la selección durante el Mundial, pidió a los jugadores que le firmasen una camiseta de Gavi para dársela a su hija.

Los fanfic de Gavi están proliferando sobre todo en Tiktok / Tiktok

Fanfics, el origen

Esta tendencia parece nueva, pero en realidad está todo inventado: es un género literario que data de hace casi 100 años. Se llama Fanfiction, que es la contracción de las palabras Fan y Fiction. Coloquialmente se conoce como 'fanfic'. El término fue acuñado a finales de 1930 entre los aficionados a la ciencia ficción. Se referían a los autores aficionados que publicaban relatos en fanzines, revistas no profesionales. Sin embargo, los primeros relatos considerados 'fanfics' fueron escritos durante la década de los 70. Sus autores eran aficionados de la serie de televisión Star Trek, que replicaban su universo y publicaban relatos paralelos (pero con los mismos personajes) en fanzines como Spokanalia.

Estos 'fanfics' son, según los expertos, creaciones hechas por mujeres: "Desde sus inicios, los fanfiction han sido una empresa femenina, si no feminista. Colocamos los comienzos de los medios de comunicación del fanfiction a través de un fanzine de 1967 llamado Spocknalia, que fue editado por mujeres y que contiene ficciones y no ficciones hechas por ellas. Desde ese entonces y hasta ahora, especialmente en la última década, muchos de los fandoms están compuestos en su mayoría por mujeres". Son declaraciones de Kristina Busse y Karen Hellekson en su libro The Fan Fiction Studies Reader, donde cuentan que el producto está creado por y para mujeres (ellas son también las principales consumidoras).

Francisco Segado Boj, profesor de Historia de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, explica sobre los 'fanfics' a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "siempre ha habido tendencia de que los consumidores de cultura popular se identifiquen con los protagonistas de estas narraciones. La base es la implicación emocional, y eso lleva a que haya una sublimación del personaje en cuestión. Y se llevan el relato del mundo real al irreal".

"Todos hemos fantaseado con tener un idilio con algún personaje de ficción. Con un 'crush', que dicen ahora los chavales. Lo que ocurre ahora es que esa sublimación se vuelca en famosos. Y que las tecnologías evolucionan, pero el ser humano siempre tiene las mismas pulsiones. Las redes han permitido humanizar más a estos ídolos. Antes, publicar un relato erótico manuscrito sobre Sherlock Holmes era una tarea titánica y que nadie iba a leer. Ahora, las nuevas tecnologías permiten que las celebridades se sientan como alguien más cercano, mucho menos inalcanzable. Los ídolos tienen redes y eso permite que Gavi y una adolescente enamorada compartan el mismo espacio".

Enzo, en Argentina

El fenómeno 'fanfic' está desbordado, pero no es una exclusiva de las cuentas españolas. El otro país que está generando más contenido de este tipo es Argentina. El motivo, el mismo: idolatrar a los futbolistas más jóvenes del combinado albiceleste. En este caso, el protagonista de las historias, el Gavi argentino, es Enzo Fernández. Un centrocampista de 21 años natural de San Martín (Argentina) que juega en Benfica y que ha protagonizado algunas de las mejores acciones de la selección sudamericana.

En estas historias, que también se han viralizado por Tiktok (aunque ya han trascendido a Instagram o Twitter), el jugador argentino comparte reparto con Rodrigo de Paul o Julián Álvarez, las otras estrellas jóvenes del combinado que dirige Lionel Scaloni. La temática, exactamente la misma: la autora fantasea con que es hija del seleccionador nacional y tiene que compartir espacio con los futbolistas, con el resultado final de uno (o varios) romances.

Estas historias están escritas generalmente con faltas de ortografía y jerga utilizada por los adolescentes. Además, comparten todas elementos en común: la autora y Gavi se hablan con apelativos cariñosos como "enana" o "tonto". Y el nombre de la autora es siempre sustituido por la combinación T/N, que significa "tu nombre". Para que cualquiera que lo lea pueda identificarse con la historia. Tal es la popularidad, que muchos usuarios de redes se han subido a la ola del 'fanfic'. Pero no para idolatrar a sus héroes, sino para ridiculizar el fenómeno: en uno de estos montajes, Pedri y Gavi acaban besándose. En otros, Gavi tiene hambre y un usuario acaba haciendo macarrones para él y para Pedri (que se apunta a comer porque es alérgico al huevo y prefiere comer pasta).

Pedri es otro de los futbolistas que aparece en estas historias como personaje secundario / Tiktok

Y no sólo los usuarios particulares se han apuntado a este fenómeno: la plataforma de ventas on-line Aliexpress ha aprovechado el tirón para crear su propio 'fanfic' con Gavi. En su relato, una repartidora le trae un paquete de Aliexpress al futbolista. Cuando se va a marchar, Gavi le pide su nombre. Ella se niega a dárselo, porque es una profesional y tiene que seguir repartiendo paquetes por todo el mundo.

Justin Bieber, el pionero

El universo de las novelas románticas sobre ídolos escritas por sus propios fanáticos no sólo abarca el mundo del fútbol. A principios del 2012, en las redes sociales más populares del momento, como Twitter o Tumblr, se generó el caldo de cultivo perfecto para que la corriente 'fanfic' resurgiera con gran intensidad: se comenzaron a organizar pequeñas comunidades de fans en las que los adolescentes compartían su admiración por los cantantes pop del momento. Aunque ahora parece que TikTok es la plataforma preferida para este tipo de historias, en aquel momento fue Wattpad, que permitía la escritura y lectura online, la que se postuló como la anfitriona perfecta para albergar todas aquellas historias que unos pocos creaban y con las que muchos se podían identificar con el personaje del que su famoso favorito se enamoraba.

El icono del pop, Justin Bieber, fue uno de los que consiguió reunir a una comunidad de fans fieles a todo lo que hacía. Moldeado por la industria musical para levantar pasiones y envuelto en continuos rumores sobre los breves romances o encuentros que mantenía con celebrities femeninas, el canadiense era uno de los que más novelas protagonizaba. Es el caso de Danger, la novela romántica escrita en la plataforma antes mencionada por una estadounidense bajo el nombre de usuario 'Jileyoverboard'. De hecho, 'Jiley' es el nombre que le dieron las fans al romance (ficticio) entre el cantante y la artista Miley Cyrus.

Los datos demuestran el furor por este tipo de literatura: logró la impactante cifra de 2,5 millones de lectores en la primera entrega de la novela. El éxito fue tal que la autora ganó sus propios adeptos y recibía a diario mensajes en sus redes sociales en los que estos le suplicaban que publicase el siguiente capítulo. Para la secuela, contando ya con un gran número de seguidores acérrimos a la historia que había creado entre Bieber y la actriz Lily Collins, preparó un video en Youtube a modo de tráiler, que alcanza casi 200.000 visualizaciones. Aunque esta no consiguió superar a la primera entrega, la cifra de lectores que acumula en Wattpad también es sorprendente, pues más de 1,6 de personas la leyeron.

El personaje del cantante era un mafioso al que llamaban 'Danger', que parecía querer alejarse del mundo que le rodeaba tras enamorarse, pero que finalmente arrastraba a la protagonista con él. Dado el impacto que tuvo su obra, la autora trasladó a una página oficial propia todo aquello que había escrito, aunque no la borró de Wattpad, donde a día de hoy aún se puede leer. Sin embargo, la versión que ahora se puede encontrar es "ligeramente diferente", según explica. También incluye un aviso donde aclara que la idea original le pertenece y que "Justin Bieber no es en modo alguno un criminal ni participa en ninguna de las acciones presentes en la novela".

Ansu Fati es otro de los futbolistas jóvenes cuya imagen es usada para los fanfics / Tiktok

Ahora, los que están de moda son los de fútbol. El Mundial está dando los últimos coletazos. No se sabe si el repunte del género provocado por la irrupción de estos futbolistas jóvenes también se va a diluir cuando concluya. Pero, por el momento, y a unas horas de que se juege la final, los términos relacionados con los 'fanfic' de futbolistas están peleando por imponerse en redes sociales a los relativos a los partidos en sí.