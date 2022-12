El Mónaco pone fin a la racha de victorias del Real Madrid en la prórroga

El Mónaco rompió la racha de victorias del Real Madrid al imponerse en la prórroga por 94-95, en un tenso y disputado partido en el que Mike James demostró su calidad, acompañado de Jordan Loyd.

Con Alberto Abalde como protagonista inesperado, con sus dos triples iniciales y 3 de 4 al final del primer acto, el Madrid tardó en tomar el pulso al partido, mientras que Jordan Loyd y Mike James dejaron claro desde el principio que son dos de los pistoleros más rápidos de la Euroliga.

Sólo al final del primer cuarto, que finalizó con 23-17, pudo despegarse el Madrid en el marcador, gracias a la buena defensa de Adalde sobre James, al esfuerzo del resto en las ayudas y al habitual dominio de Walter Tavares.

We've said it once, but we'll say it again... 🤯@TheNatural_05 is ridiculous, the 4pt play to send the game to OT! pic.twitter.com/p8VVgVnfC5