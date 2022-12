Hakan Sukur, de goleador prematuro a chófer de Uber

Pasear con Hakan Sukur por Estambul era una experiencia entrañable. El Toro del Bósforo era un tipo normal, cercano y muy querido por la gente. Nunca tuvo ínfulas de estrella, por más que fuese uno de los primeros grandes ídolos del fútbol en la pujante Turquía del inicio de siglo. Entrevistarlo tenía más de conversación que de ejercicio periodístico porque terminaba interesándose por la vida del entrevistado.

Hakan Sukur took 11 seconds to score the fastest goal in World Cup history in the match between third and fourth place. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7mBogOUfpl