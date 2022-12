El país anfitrión del Mundial ha presentado 'Posts of Qatar', diez instalaciones artísticas en forma de portería que enmarcan algunos de los lugares más emblemáticos y dignos de ser fotografiados en todo el país con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de fútbol.

Cada instalación de 'Posts of Qatar' ha sido creada por un artista o pareja de artistas, con dos porterías diseñadas por creadores del país catarí y las ocho restantes por artistas de las naciones que han ganado anteriormente el torneo: Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania, Argentina, Uruguay y Brasil.

Las instalaciones artísticas reflejan elementos del país de origen de cada artista combinados con aspectos del rico patrimonio cultural de Qatar, mostrando el papel que "el fútbol puede desempeñar en la unión de culturas de todo el mundo".

We are proud to present #PostsOfQatar – ten distinctive goalpost art installations that frame some of the most iconic landmarks across the country. These installations have been created by artists from nations that have previously won the tournament. #VisitQatar pic.twitter.com/eunCl43Doh