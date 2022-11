Mundial de Qatar 2022, últimas noticias en directo: España viaja a Qatar tras imponerse a Jordania en el único partido amistoso previo a la Copa del Mundo (1-3)

El lateral inglés del Chelsea Ben Chilwell sufrió una lesión muscular el pasado miércoles en el partido de Liga de Campeones contra el Dinamo de Zagreb y, tras las pruebas realizadas este fin de semana, se confirma su ausencia en el próximo Mundial de Qatar.

"Tras la lesión sufrida en nuestro reciente partido contra el Dinamo Zagreb, Ben se sometió a una exploración en el tendón del bíceps femoral", informó el Chelsea FC en un comunicado médico. "Los resultados muestran que Ben ha sufrido una lesión importante y, lamentablemente, se espera que el defensor se pierda la Copa del Mundo."

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn