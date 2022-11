Nadal cae ante Auger-Aliassime y se despide virtualmente de las Finales ATP

El español Rafael Nadal sumó su segunda derrota consecutiva en las Finales ATP que se celebran en Turín, la cuarta en seguida en general, al caer ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, que se impuso en dos sets, por 6-3 y 6-4, tras casi dos horas.

Dos partidos, cuatro sets encajados y ninguno a favor. Ese es el balance de Nadal en estas Finales ATP, el único torneo de prestigio que le falta en sus vitrinas, que se juega en unas condiciones que no le favorecen, en pista dura y bajo techo. Sus opciones para acceder a semifinales son más que complicadas, depende de que no gane Ruud para empezar con las cábalas.

What a day for @felixtennis 👏 He captures his first win over Nadal.#NittoATPFinals pic.twitter.com/UvJGgyDVeU