Ancelotti: "Parece que Vinicius es un provocador, pero es el que recibe más bofetadas"

El Mundial de Qatar 2022 ha frenado al Real Madrid. Aunque Carlo Ancelotti, técnico blanco, lleva semanas intentando quitarle peso a la cita en todas sus comparecencias, el vigente campeón de LaLiga y Champions lo está notando. El empate contra el Girona y la derrota en Vallecas han tirado por tierra el hueco abierto con el Clásico frente a un Barça que en el campeonato doméstico muestra su mejor cara. A esto hay que sumarle la derrota con el Leipzig en Champions.

"El Mundial está ahí, pero en los entrenamientos estoy viendo mucha intensidad en mis jugadores. Están metiendo la pierna siempre. Todos me han demostrado que están centrados en el presente. Hace un mes el equipo estaba muy bien y el Mundial estaba cerca también", declaró el italiano, en la previa frente al Cádiz (jueves 21:30).

"KARIM NO SE BORRA"

Los blancos no pueden fallar en el Bernabéu si no quieren irse al parón mundialista a una distancia de más de un partido frente a los azulgranas. Para ello deberá compensar las ausencias de Benzema, desaparecido en la última semana, o de Rüdiger. En su comparecencia, Ancelotti aseguró que "Karim no ha podido ayudar al equipo en los últimos partidos, pero lo ha intentado. No ha sido capaz de recuperarse de sus pequeñas molestias. Ha intentado estar disponible, pero no ha podido".

El del Cádiz será el cuarto duelo consecutivo de Liga que se pierde el internacional con Francia, que hoy desvela su lista para Qatar 2022. Karim tampoco estuvo contra el Leipzig en Champions, aunque sí jugó media hora frente al Celtic. En el último entrenamiento previo al duelo contra el Cádiz estuvo presente Sergio Arribas, mediocentro del Castilla.

Pero, ¿consideran en el club que se está borrando el Balón de Oro antes de Qatar? "El primero que está decepcionado con esta cuestión es él. No llega con los minutos que quería para el Mundial. Eso es una tontería". El preparador madridista explicó que "se recuperó bien de su lesión importante y las últimas lesiones han sido pequeñas molestias. No ha visto peligrar su participación el Mundial en ningún momento".

Sobre la idoneidad en tiempo y forma del Mundial, Ancelotti se limitó a decir que "es distinto" y entiende su situación en el calendario, "porque es imposible jugar en Qatar durante el verano". Además, no considera que haya "un favorito claro, yo creo que será entretenido". Lo que está claro es que el evento marcará, tanto el desarrollo individual de los jugadores como del equipo a partir del mes de enero.

Por eso, Carletto quiere bajar el telón de esta primera parte del campeonato exigiendo más a determinados perfiles que han rendido a un nivel menor del esperado, como es el caso de Carvajal, Mendy, Tchouaméni o Vinicius. Sobre el bajón del mediocentro, incorporado este verano, el técnico madridista argumenta que "le ha faltado continuidad" y que la lesión "llegó en su mejor momento, pero, como todos los jóvenes, tiene que mejorar. Estar con Kroos le ayuda".

"NO ES JUEGO LIMPIO"

En lo que duda ni por un momento Ancelotti es en defender a Vinicius, que volvió a vivir un partido 'movido' en Vallecas. "Parece que es un provocador, pero la realidad es que Vinicius es el que recibe más faltas, bofetadas, empujones. Esta es la realidad. No se le puede faltar al respeto en lo personal y lo futbolístico. Ni a él ni a nadie. El 'fair play', muy importante en el fútbol, es mucho más común en otros países que en España", argumentó Ancelotti. Desde hace meses, tal y como contó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Real Madrid trata los problemas de conducta del delantero para evitar que caiga en provocaciones.

"Provocar no es juego limpio. Los jugadores entran al campo para jugar a fútbol. Vinicius es muy joven y va a mejorar su reacción. Tiene que mejorar en este aspecto. Él ama al fútbol e intenta jugar de la mejor manera posible. ¿Qué tiene que aprender? Las provocaciones no deberían ser normales... ¿Qué le tengo que decir yo?", ha zanjado sobre la problemática que rodea a uno de los futbolistas más destacados del equipo y el que más minutos acumula en lo que va de temporada (1.668).

Sin embargo, algunos rivales con los que Vinicius ha tenido sus más y sus menos esta temporada, le han afeado determinados gestos. En una entrevista con Diario de Mallorca, medio de Prensa Ibérica, Raíllo, defensa del equipo bermellón, acusó al delantero de "usar el comodín del racismo. Que baile, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión".

