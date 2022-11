En el nombre del rugby

El rugby ha sido siempre un deporte coral en el que quince jugadores de diferentes morfologías que desempeñan roles específicos en el campo se baten en combate con otros quince. La camiseta pertenece al equipo, no al jugador, de ahí que nunca apareciese el nombre del mismo. El jugador es una pieza más del engranaje que hace solo su trabajo, pero todo su trabajo. Y para el jugador es un honor vestir la camiseta en ese partido y compartir campo con sus compañeros. Mucho más cuando se trata de tu selección.

Tanto es así que antes de los grandes partidos se celebra un ritual íntimo dentro del equipo con la llamada ‘entrega de camisetas’. Un jugador de referencia que la haya vestido se la entrega a quien la va a defender en el inminente partido. John Kirwan, uno de los alas más legendarios alas de la historia de los All Blacks, se la entregó en su día a Jonah Lomu y le repitió un axioma que pasa de generación en generación: “Te entrego esta camiseta para que la defiendas con honor y orgullo y se la entregues a tu sucesor en mejor disposición de la que yo te la doy a ti”.

