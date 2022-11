El Barcelona se enfrentará al Manchester United y el Sevilla al PSV en los dieciseisavos de la Europa League

Los dos equipos españoles que jugarán los 'playoffs' (dieciseisavos) de la Europa League ya conocen a sus rivales: el FC Barcelona se enfrentará al Manchester United y el Sevilla al PSV. Esta ronda se jugará a doble partido el 16 y el 23 de febrero. Los ganadores se meterán en octavos de la competición, a la que ya han accedido Betis y Real Sociedad, tras finalizar como primeros en la fase de grupos.

Estos son los cruces de dieciseisavos de la Europa League:

La distribución de los encuentros también ha sido confirmada por la UEFA:

Partidos de ida: Jueves 18:45, 16 febrero de 2023

FC Barcelona - Manchester United

Shakhtar Donetsk - Rennes

Ajax - Unión Berlín

Salzburgo - Roma

Jueves 21.00, 16 febrero de 2023

Juventus - Nantes

Sporting de Lisboa - Midtjylland

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Partidos de vuelta: Jueves 18.45, 23 febrero de 2023

Nantes - Juventus

Midtjylland - Sporting de Lisboa

Monaco - Leverkusen

PSV- Sevilla

Jueves 21.00, 23 febrero de 2023

Manchester United - FC Barcelona

Rennes - Shakhtar

Unión Berlín - Ajax

AS Roma - Salzburgo

Ha transcurrido ya una década desde que Sir Alex Ferguson se fue de Old Trafford. Todavía nadie ha conseguido reemplazar al mito de los 'red devils', rival del FC Barcelona en dieciseisavos de la Europa League. El Manchester United sigue saltando con el peso de la historia, pero esto no basta para competir en el primer nivel europeo. En la Premier marcha quinto y en la fase de grupos de la Europa League, la diferencia de goles le privó del primer puesto que logró la Real Sociedad.

Sin embargo, la dinamita del United es evidente, más ante un Barça que se mostró endeble en la parcela defensiva en Champions, con 12 goles encajados. Pero esta es una debilidad que comparte con el equipo de Ten Hag, aunque cada equipo evidencia sus grietas en la retaguardia en un contexto. Los ingleses tienen una diferencia negativa de un gol en la Premier. Los azulgranas sí han sido contundentes en LaLiga.

Por tanto, será clave cómo lleguen las defensas. En el caso de Xavi, la participación de Araújo y Koundé se antoja crucial. En el United, Lisandro se ha erigido en comandante atrás para compensar los fallos de Maguire mientras que el exmadridista Varane es baja hasta el Mundial. De Gea en la portería y otro hombre con pasado blanco, Casemiro, ejerce de ancla, con Eriksen al lado y Bruno Fernandes por delante.

Diogo Dalot, en el radar del Barça, es el lateral destacado. Arriba, jugadores como Rashford serán importantes en el combate ofensivo. Y el factor Cristiano nunca debe olvidarse. Está siendo su peor temporada como profesional, tanto en lo deportivo como en lo que pasa fuera del campo. Pero ante un rival como el Barça su personalidad puede mutar.

⚔️ Our next opponents in the #UEL: Barcelona 🇪🇸#MUFC || #UELdraw