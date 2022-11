Jorge Martín suma su quinta 'pole' y Bagnaia hace los deberes en Cheste

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) sumó su quinta 'pole position' de la temporada en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, última prueba de la temporada, en la que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) no logró "apabullar" al italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22).

Quartararo necesitaba "sobrecoger" con un buen resultado a su rival por el título, Bagnaia, sabedor de que el único resultado que le vale es la victoria, pero por el camino para lograr su objetivo se "colaron" hasta tres pilotos, dos de ellos representantes de Ducati, lo que en la carrera valenciana puede representar un problema de difícil solución.

Pero la cuarta posición de Quartararo, en cualquier caso un gran especialista en hacer muy buenas salidas, unido a la octava posición de Bagnaia en la formación de salida, complica mucho las cosas al primero y se las facilita al segundo en la lucha por el título mundial.

El japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) fue otro de los sancionados de la jornada -tras los pilotos de Moto3 Kaito Toba y Jaume Masiá-, en su caso por molestar durante la tercera tanda de entrenamientos libres al español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), penalizado con la pérdida de tres posiciones en la formación de salida y al ser vigésimo primero en la clasificación prácticamente saldrá desde la última línea de la formación de salida.

En el caso del italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) la sanción fue algo más "ligera", pues deberá pagar mil euros por tener "contacto físico" con un comisario de pista al que agarró del mono para que se diese más prisa a la hora de utilizar el extintor cuando su moto se encontraba en llamas.

No tuvo mejor suerte el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) que se fue por los suelos en la curva dos y se quedó sin tiempo material para intentar el pase a la segunda clasificación pues por entonces ocupaba la séptima plaza.

Quienes sí lograron su objetivo fueron los españoles Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) y Alex Rins (Suzuki GSX RR), que con apenas 36 milésimas de segundo entre ambos acabaron pasando a esa segunda clasificación.

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) fue el primer líder en la segunda clasificación, si bien enseguida "asomaron" por lo más alto de la tabla algunos de los pilotos de Ducati como el español Jorge Martín y el australiano Jack Miller, perseguidos por Rins, que llegaba desde la primera clasificación y el "aspirante" al título mundial y campeón de 2021, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Por entonces, Francesco Bagnaia se encontraba muy rezagado en la tabla de tiempos, duodécimo y último de la clasificación, aunque se subía por todos los arcenes del trazado valenciano, con un ritmo frenético con el que no conseguía arrancar un buen tiempo de vuelta.

Miller pronto se quedó sin opciones de defender su posición al irse por los suelos cuando el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) le relegó a la tercera plaza, Quartararo y Bagnaia luchaban por mejorar posiciones y el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) también se iba por los suelos.

Quartararo consiguió ascender hasta la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida, en la que le acompañarán Alex Rins y Maverick Viñales, en tanto que en la línea de cabeza estarán Jorge Martín, Marc Márquez y Jack Miller y por detrás el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), el italiano Francesco Bagnaia y Johann Zarco.

Back-to-back poles for @88jorgemartin 🔝



He will be joined by @marcmarquez93 and @jackmilleraus on the front row tomorrow 👊#TheDecider pic.twitter.com/eGANsyxrBQ