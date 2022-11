Guevara cumple en Cheste y se adjudica la 'pole' en Moto3

El español Izan Guevara cumplió con las expectativas y se adjudicó la quinta y última "pole position" de la temporada de su título mundial al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3.

Guevara marcó un mejor tiempo de 1:38.479 con el que superó en 46 milésimas de segundo al turco Deniz Öncü (KTM) y en 175 milésimas a su compañero de equipo, Sergio García Dols (GasGas).

No comenzó demasiado bien la primera clasificación para el español Jaume Masiá, que se enteró de la sanción impuesta por su agresión mutua con el japonés Kaito Toba (KTM), que les obligará a salir a la carrera desde la calle de talleres y, además, cumplir con una "vuelta larga" de penalización.

A pesar de ello, Jaume Masiá salió dispuesto a lograr el pase a la segunda clasificación y lo consiguió, junto al japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), el español David Muñoz (KTM) y el italiano Nicola Carraro (KTM).

Luego, en la segunda clasificación, alguno de ellos pagó su exceso de fogosidad rápidamente pues Ayumu Sasaki, que salía "caliente" desde la primera clasificación, acabó por los suelos sin siquiera marcar un tiempo para la tabla, lo que sí hizo, en cabeza de la misma, su compatriota Tatsuki Suzuki (Honda).

[Clasificación de Moto3]

A Suzuki le superó poco después Sergio García Dols (GasGas), quien intenta defender con "uñas y dientes" el subcampeonato y con 1:38.654 se puso con más de dos décimas de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, los japoneses Suzuki y Ryusei Yamanaka (KTM).

Pero la "trifulca" no había hecho más que comenzar y por detrás comenzaban a bajar los parciales de vuelta rápida, primero con el turco Deniz Öncü (KTM), al que luego superó el campeón del mundo en título, Izan Guevara (GasGas), por apenas 46 milésimas de segundo.

