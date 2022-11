Vilda se vuelve a olvidar de las 15 'rebeldes': "No hay ninguna comunicación con ellas"

El seleccionador no convoca a ninguna de las jugadoras que han renunciado a acudir a la selección con él al mando para los amistosos ante Argentina y Japón

Las tres capitanas de la selección y el seleccionador Jorge Vilda, en el acto de homenaje a las Sub-20. / Rodrigo Jiménez / Efe

Jorge Vilda ofreció la lista para los partidos amistosos ante Argentina y Japón y sigue sin haber rastro de las 15 jugadoras que renunciaron a ser convocados y mantienen la guerra abierta con el seleccionador. Las novedades de la lista son el regreso de Salma Paralluelo y Sheila García, que no acudieron a la última por estar lesionadas.

En la lista, que es similar a la última que convocatoria de Vilda y cuenta con nueve jugadoras del Real Madrid, hay pocos cambios. Laia Codina e Irene Guerrero, que están tocadas , se pierden estos partidos. Y hay dos cambios por decisión técnica, saliendo Lucía Rodríguez y Nuria Rábano y entrando Inma Gabarro y Fiamma Benítez.

Jorge Vilda compareció en rueda de prensa después de anunciar la convocatoria en las redes sociales de la Federación y analizó la actualidad de su equipo y la ausencia de las 15 rebeldes: "No ha habido comunicación con ninguna de las 15 jugadoras. Tenemos la constancia de que se han autoexcluido de la selección, de poder ser convocadas". Algo en lo que también está incluida Putellas, con la que ha mantenido un contacto puntual como admitió el propio seleccionador: "A Alexia la quiero volver a felicitar por el Balón de Oro, me contestó cuando lo hice la primera vez y estamos deseando que se recupere y que vuelva a los terrenos de juego. Estaré encantado de hablar con ella cuando se pueda producir".

Diálogo y aclaraciones

El seleccionador no escondió que no está cómodo con lo que está pasando: "La duración de esta situación no la conozco. Es algo que nunca te esperas y menos por cómo está creciendo la selección. Es algo desagradable y es algo que no me gusta que haya pasado". Sobre su situación personal comentó: "Yo al final consigo normalizarlo centrando en el fútbol y en el equipo. Si no sería imposible hacer lo que hacemos como en la anterior convocatoria en la que empatamos con Suecia y ganamos por primera vez a Estados Unidos. Gracias a eso estamos en el bombo 1 del sorteo. Lo demás afecta, claro que afecta. No es una situación agradable. Me gustaría que fuese de otra forma porque no se sabe lo que ha pasado y es humano a pensar cualquier cosa. Eso es lo que me puede hacer un poco más daño. Algún día se aclarará todo. Estamos esperando saber qué ha pasado, que la gente lo sepa y poner solución para resolverlo. Solo pido que no se insinúen cosas falsas sobre mi persona. Estamos abiertos al diálogo y para eso hay que dar un paso"

Vilda afirmó que también que espera "que no se haya producido esa reunión de la que se informó entre las jugadoras que han renunciado a venir y las que están viniendo". Y posteriormente puso en valor los buenos resultados de las selecciones de categorías inferiores: "Tenemos la mejor cantera del mundo, con la sub-17 y la sub-20. Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y estas jugadoras han demostrado que están a gran nivel. En esta convocatoria hay siete jugadoras que pueden debutar y eso es una buena noticia. Dejarnos tiempo y llegarán los resultados. Tenemos un estilo que nos vale para ganar, para formar y para ganar de una manera concreta".

España se medirá el día 11 de noviembre a Argentina a las 20:00 horas en el Estadio Municipal Álvarez Claro de Melilla y a la misma hora, cuatro días después, a Japón en el estadio la Cartuja de Sevilla.

