Partida de póker por Marco Asensio: Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Newcastle, Milan...

El jugador tiene claro que si no se queda en el Madrid no jugará en ningún otro club de LaLiga, y la prima de fichaje será clave en la negociación

El centrocampista del Real Madrid, Marco Asensio, celebra el segundo gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de primera división disputado este domingo frente al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Ballesteros

Marco Asensio se ha convertido en una de las grandes estrellas del mercado. A partir del 1 de enero, a la vuelta del Mundial de Qatar, al que Luis Enrique le llevará gracias a su buen momento de forma, el balear podrá negociar con el club que quiera. El futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio y el Real Madrid espera a que otros muevan ficha para realizar su oferta al jugador.

Asensio, que llegó a ser arrinconado por el club y por Ancelotti en el inicio de la temporada esperando su posible marcha con una venta que dejase dinero en las arcas blancas, le ha dado la vuelta al calcetín. Hoy es un jugador en crecimiento que pese a no tener muchas oportunidades las aprovecha y tiene una actitud positiva, diferente a la indolencia que mostró en etapas pasadas.

“Marco ha sido el mejor para mí. Ha jugado de extremo y ha combinado bien con Valverde, que a veces estaba más abierto y Carvajal por detrás. La combinación entre ellos ha sido buena. Ha tenido las cualidades de un mediapunta y ha sido eficiente, sacrificio sin balón y con balón... El mejor”, confesaba Carlo Ancelotti tras la goleada ante el Celtic en la que el balear marcó uno de los goles.

El mallorquín ha jugado 336 minutos en los 14 partidos en los que ha participado. Pocos minutos y solo dos titularidades, pero un aporte ofensivo interesante: 3 goles y 2 asistencias, lo que significa que genera un gol, marcando o asistiendo, cada 67 minutos. Lo que le convierte en un jugador desequilibrante y en un revulsivo saliendo del banquillo para Carletto.

En España, el Madrid o nada

Este renacimiento de Marco llega con el mercado pendiente de él y una situación muy complicada para el Real Madrid. El jugador, que cambió de agente y ahora está representado por Jorge Mendes, tiene claro que si sale del Madrid no va a ser para quedarse en ningún equipo de la liga. Lo que descarta a un Barcelona que enredó más que interesarse, o a un Atlético con el que se le relaciona sin fundamento real.

El problema para el Madrid es que la Premier ha puesto sus ojos en él. El Arsenal de Mikel Arteta es el que más interés ha mostrado, porque el técnico español apuesta fuerte por él, y el Liverpool de Klopp también se acercó en su día a Mendes para conocer su situación. Pero el más peligroso de los rivales es el Newcastle, que fue comprado por el fondo soberano de Arabía Saudí y está pagando precios fuera de mercado por sus fichajes.

La clave en la decisión de Asensio pasa por dos factores: el proyecto deportivo que le ofrezcan, ya que con 26 años el balear quiere ser importante en un club que luche por títulos en su país y en Europa. Y el segundo, la prima de fichaje. Al quedar libre, el jugador podrá exigir un bonus por llegar libre que puede dispararse con los saudíes de por medio. Algo que sacaría de la subasta al Real Madrid, que no entra en estas pujas con los clubes dirigidos por jeques. A estos clubes se añade el Milan, el que más apretó por su fichaje el pasado verano, pero el Madrid estimó que la oferta no era suficiente. Paolo Maldini le quiere dar galones junto a Brahim, Leao y el resto de jóvenes que están dando tan buen resultado en San Siro.

Marco guarda silencio, aprovecha sus oportunidades en el césped con el objetivo de ir a Qatar, y espera movimientos. Sabe que en esta partida de póker el reparte las cartas y que si lo hace bien puede ganar mucho dinero y una posición deportiva inmejorable siendo protagonista en el club en el que decida jugar. En el Madrid tiene un obstáculo casi insalvable que sortear: Vinicius, Rodrygo y Valverde le cierran la puerta a la titularidad y son jugadores para muchos años en el club de Chamartín.

Ancelotti, que en agosto mostró frialdad hacia la situación del balear, ya trabaja para seducirle con mensajes de refuerzo: “Ha jugado con una buena actitud. El trabajo que está haciendo es muy bueno y aporta mucho al equipo. No tenía dudas de esto. Cuando no estás contento puedes tener distintas reacciones, él la ha tenido positiva”. Y Florentino, que fichó al jugador por la insistencia de Rafa Nadal, no jugará sus cartas antes de ver cómo se mueven los otros jugadores que están sentados a la mesa. La partida de póker por Asensio ya se juega, y el jugador es la banca. Y ya se sabe… la banca siempre gana.

