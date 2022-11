Kubo encabeza la convocatoria de Japón, rival de España, para el Mundial de Qatar

La selección de Japón, rival de España en el Mundial de Qatar 2022, fue una de las primeras en dar la convocatoria de 26 hombres. La lista está liderada por un jugador de LaLiga, Takefusa Kubo, atacante de la Real Sociedad.

Entre los seleccionados por Hajime Moriyasu hay otros jugadores que militan en ligas europeas. Es el caso de Daichi Kamanda (Eintracht de Frankfurt), Takumi Minamino (Mónaco), Takehiro Tomiyasu (Arsenal) o Wataru Endo (Stuttgart). "Nuestra meta es alcanzar los cuartos de final, por lo menos", aseguró el técnico de los samuráis azules.

A diferencia de en anteriores ediciones, la lista de Japón es ambiciosa, tanto en nombres como en declaraciones de sus protagonistas. Moriyasu aseguró que ha tenido "una extrema dificultad" para confeccionar la lista de 26 (23 para los días de partido). De hecho, hay ausencias de hombres con recorrido como Kyogo Furuhashi o Reo Hatate, componentes del Celtic nipón (tiene hasta cuatro japoneses) o Genki Haraguchi (Unión Berlín).

La convocatoria de Japón es una mezcla de jóvenes talentos como Kubo con veteranos como los zagueros Maya Yoshida (Schalke 04) y Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), que disputarán su tercer Mundial consecutivo. Para el zaguero Yuto Nagatomo (FC Tokio) y el meta Eiji Kawashima (Racing Estrasburgo) será el cuarto.

🇦🇷Arrancó el mes del Mundial y Japón se pone a punto, es la primera selección en dar la lista de convocados para #Qatar2022



🇬🇧The month of the World Cup has begun and #Japan is getting ready, the first team to announce its squad for Qatar 2022. pic.twitter.com/hcUdPdj2uo