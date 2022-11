Las claves de la retirada de Piqué: por voluntad propia, renunciando al sueldo y al margen del Barça

De manera inesperada se va. Ha decidido irse antes de que lo echen. Gerard Piqué, uno de los cuatro capitanes, ha anunciado que abandona el Barça. Y lo hace lo antes posible. Jugará el sábado en el Camp Nou ante el Almería su último partido como jugador azulgrana. Tenía contrato por dos años más y ha escogido la via de la salida, cansado de estar en el centro de la polémica, unido, además, a su condición de jugador residual para Xavi, que lo ha convertido en el sexto central de la plantilla por detrás de Araujo, Eric Garcia, Koundé, Christensen y hasta Marcos Alonso.

Lo ha hecho marcando los tiempos. Todos. ¿Cómo? A través de su cuenta de Twitter, al margen del Barça. ¿Cuándo? Apenas 48 horas antes de que se vista por última vez la camiseta azulgrana. ¿Por qué? Porque ha preferido hacerlo por voluntad propia antes de que el club tomara alguna medida drástica sobre su futuro. ¿Y el dinero? Renuncia al contrato que le convertía en el mejor pagado de la plantilla.

Se va Piqué, pero "tarde o temprano" volverá, como él mismo ha dejado claro en su vídeo, emotivo vídeo que ha preparado en secreto para despedirse del Barça. Cuando pronunciaba esas palabras estaba en mitad de un solitario y nocturno Camp Nou mirando hacia el palco, tal vez su próximo destino, previo fase de descomprensión de la retirada del deporte profesional.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022

Se va Piqué del Camp Nou. Y deja el Barça, el club en el que ha estado "25 años" de su vida, realizando varios viajes de ida y vuelta. "Culers os tengo que decir una cosa", comienza diciendo el jugador en un vídeo emitido en sus redes sociales para anunciar su sorprendente marcha del Barcelona. Un vídeo donde se empieza con un relato donde se escuchan voces de periodistas preguntando si se debía retirar o se había acabado el gran Piqué.

"Culers, soy el Gerard. Hace semanas y meses que mucha gente habla de mi, pero hasta ahora no he dicho nada. Ahora quiero ser yo quien os hable de mí", ha indicado el central, quien a sus 35 años emprende el camino de la retirada. "Como muchos de vosotros soy del Barça desde siempre", ha recordado.

"Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça"

"Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en aquel nen, en aquel Gerard de pequeño si le hubieran dicho que habría cumplido todos sus sueños", ha recordado en alusión a que llegó al primer equipo del Barça y ganó "todos los títulos posibles".

Llegado a este punto, y tras ser "campeón de Europa y del mundo jugando al lado de los mejores futbolistas de la historia y siendo uno de los capitanes", ha elegido marcharse. Se va antes de que le obliguen a irse. Se va como él ha querido, tal vez días antes de que el club le abriera de forma definitiva la puerta de salida del Camp Nou.

Tenía contrato hasta el 2024, pero ni ha querido refugiarse en ese documento. Ha preferido marcharse antes. Deja el Barça. Y deja, por supuesto, el fútbol. "Hace 25 años que entré en el Barça, me marché y volví. El fútbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culers, me habéis dado todo", ha indicado uno de los capitanes del equipo.

"Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista quería ser jugador del Barça", ha indicado el defensa, quien a sus 35 años se retira. De forma sorprendente porque lo hace a mitad de temporada, algo totalmente inusual, y por decisión propia, a pesar de que el club veía con muy buenos ojos su marcha para librarse de su salario, el más alto de la plantilla.

"Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será"

"Ahora que los sueños de aquel niño se han cumplido quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo" se escucha como uno de los últimos mensajes de Piqué mientras entra en un silencioso y oscuro Camp Nou, el templo donde ha jugado desde el 2008 cuando lo reclutó Txiki Begiristain procedente del Manchester United por cinco millones de euros.

"Ya me conocéis, tarde o temprano, volveré"

"Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor al Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. ¡Visca el Barça sempre!".

