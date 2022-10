Odriozola, Vallejo y Mariano, los 'jarrones chinos' del Real Madrid

El lateral vasco y el central aragonés todavía no se han estrenado esta temporada con el club blanco, mientras que el delantero suma apenas 10 minutos

Con sus últimas actuaciones, Asensio busca huir del ostracismo en el que han caído jugadores como Hazard, incapaz de cumplir con su promesa de resurrección

Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo, jugadores del Real Madrid, defienden a Kessié en el clásico de pretemporada. / JOE BUGLEWICZ / AFP

Tras la derrota contra el Leipzig, en el vestuario del Real Madrid sucedió como cuando se rompe algo en casa. No es nada grave. Los cimientos van a seguir ahí, pero con cierta intranquilidad por encontrar a los responsables de un tropiezo que solo cambia la estadística. Tchouaméni se vio superado, Camavinga perdió más balones de la cuenta, los cuatro de atrás se cortocircuitaron...

Era un partido, con la clasificación para octavos de la Champions ya conseguida, para reivindicar minutos. Más propicio que el de este domingo ante el Girona (16:15), donde Ancelotti recuperará, salvo cambio de última hora, a Modric, Valverde, Ceballos y Mariano (Benzema es baja y Rodrygo es duda por una indisposición). En el Red Bull Arena, el único secundario que cotizó al alza fue Asensio.

ASENSIO CONTRA HAZARD

Volvió a demostrar buena actitud, con movilidad y correcta lectura de las jugadas. El balear busca votos que inclinen una renovación que, según Carletto, se negociará en el parón. Quiere dejar de ser un jarrón chino en el Madrid, un detalle ornamental de alto coste, pero con escasas funciones, como les sucede a Álvaro Odriozola, Jesús Vallejo (ambos inéditos) o Mariano Díaz (diez minutos).

Estos tres jugadores son los únicos que suman menos presencia que el exjugador del Mallorca, excluyendo a Ceballos (lesionado durante varias semanas, pero que cuenta con la confianza de Carletto). Asensio acumula 217 minutos, a 12 del que es el paradigma de jarrón chino: Eden Hazard. El jugador mejor pagado de la plantilla, pero incapaz de cumplir, por el momento, con la promesa que lanzó en Cibeles durante la celebración de la última Champions. “Llevo tres años aquí, plagados de lesiones, pero el próximo voy a darlo todo para vosotros”, dijo el belga, que invitaba al optimismo en pretemporada. Aquello fue un espejismo más para la colección, hasta el punto de que el belga ha puesto en peligro su presencia con Bélgica en Qatar 2022.

Con un calendario demencial, Carletto, a diferencia de la campaña pasada, agita a los actores de reparto. Aunque lo hará con moderación después de lo sucedido en Leipzig, que parecía un duelo propicio para Hazard. Su presencia quedó reducida a 14 minutos en los que dejó un destello con un pase que terminó en el gol de Vinicius.

El belga llevaba tres partidos sin pisar el césped (jugó contra el Shakhtar) y en LaLiga no tiene participación desde el 11 de septiembre. La inactividad de un futbolista que llegó para ser franquicia le ha dejado sin sitio. Tras descartar la llegada de refuerzos para doblar a Benzema, su nombre apareció entre las alternativas para ser ‘falso 9’. Ni en esta demarcación ni en la derecha ha encontrado su sitio un extremo izquierdo de base, lugar irrecuperable ante Vinicius, el jugador de la plantilla que más minutos acumula: 1.424.

El brasileño es el estajanovista del Real Madrid. Cuando a Ancelotti se le preguntó en la previa al duelo de Alemania, fue contundente: “Vinicius va a jugar, no está cansado”. En el segundo lugar está David Alaba (1.290 minutos) y en tercera posición figura el hombre de moda, Fede Valverde (1.256). En el lado contrario, anclados en la absoluta inactividad, figuran Odriozola y Vallejo. Los zagueros, que sí entraron en la convocatoria para Alemania, no han debutado aún esta temporada.

ODRIOZOLA Y DISNEY

El lateral derecho vasco tiene contrato hasta 2024 mientras que el central aragonés está vinculado al Real Madrid hasta 2025. Odriozola, que llegó al Bernabéu en 2018, ha vestido la camiseta blanca en 3.250 minutos, siendo la temporada de su debut, cuando se sucedieron tres entrenadores en el banquillo madridista (Lopetegui, Solari y Zidane), la más prolífica.

Tras una campaña cedido en la Fiorentina -ya estuvo a préstamo media temporada en el Bayern en 2020-, regresó en verano a Madrid. Desde el principio estuvo en la rampa de salida y nunca ha estado tan siquiera entre las opciones de rotación. Tampoco en el pasado, donde vivió a la sombra de Carvajal, a pesar de que cuando desembarcó en Concha Espina venía con la vitola de internacional.

"El reto no me da ningún miedo. Tengo mucho respeto por Dani, pero yo vengo aquí a triunfar y a pelear. Al club más grande de la historia no se le puede decir que no. Es como cuando eres niño y tu padre te pregunta si quieres ir a Disney. ¡Por supuesto que quieres ir a Disney!", aseguraba en su presentación Odriozola, hoy convertido en un futbolista estancado de 26 años, cuando debería estar en busca del cenit de su carrera.

VALLEJO, QUINTO CENTRAL

Jesús Vallejo los cumplirá en enero. Su curva de rendimiento muestra igualmente un valle. Fue otra de las apuestas jóvenes del Real Madrid de Florentino, que en 2015 echó el lazo a un jugador que tenía el cartel de gran promesa. Con apenas 17 años se había convertido en capitán general del Zaragoza, donde jugó una temporada más cedido. Después vino otro préstamo al Eintracht, una prueba de madurez superada.

En 2017 llegó al fin su presentación en el Bernabéu. Vallejo formó parte de la plantilla que consiguió cuatro títulos con Zidane. Esa fue la temporada que más minutos sumó de blanco: superó los 1.000 entre todas las competiciones. Pero nunca logró consolidarse. Volvió a hacer las maletas para ganar experiencia en el Wolverhampton primero, y después en el Granada, donde completó su primer gran curso en Primera. El año pasado, ya de vuelta en el Real Madrid, tuvo su punto culminante cuando entró en el tramo final de la semifinal ante el City.

Con Militao, Alaba, Rüdiger y Nacho Fernández por delante, ser el quinto central condena a Vallejo al absoluto ostracismo. Tanto él como Odriozola recibieron propuestas en el mercado de verano y seguramente tendrán ofertas en la ventana invernal a pesar de la inactividad. Su currículum está ahí, no obstante, el deseo férreo de permanecer en el Real Madrid y defender sus contratos les está condenando a la irrelevancia en el terreno de juego.

MARIANO, '9' DESCLASIFICADO

Mariano Díaz es otro de los que se ha quedado para exprimir su contrato, que termina al final de esta temporada. Acumula apenas diez minutos en el contexto de un equipo que este año no está disfrutando, por el momento, de la mejor versión de Benzema. Mientras que Borja Mayoral, que se postulaba como hombre en la reserva del ‘9’, decidió irse al Getafe, el hispanodominicano optó por permanecer en la casa blanca. Ancelotti ha preferido probar con Rodrygo, Asensio o Hazard formando en punta antes que optar por el atacante natural. El primero, junto a su compatriota Militao, acaba de conseguir la nacionalidad española, como sucedió con Vinicius, lo que despeja el mercado de fichajes del Real Madrid.

Son las de Odriozola, Vallejo o Mariano situaciones anormales en una temporada inflada de partidos, con un Mundial de Qatar de por medio que ha alterado todas las planificaciones. Hombres con camiseta, pero solo en las fotos de una orla madridista que exige, habitualmente, un alto grado de exigencia para permanecer en ella. De lo contrario, la puerta está abierta.

Lo saben bien Reinier y Miguel Gutiérrez, jugadores del Girona, rival del Real Madrid este domingo. El primero salió cedido y el segundo en propiedad, aunque el club blanco mantiene el 50% de sus derechos. El brasileño podrá jugar al no tener cláusula del miedo. Gutiérrez estuvo once años en la cantera del actual campeón de Europa. “El jugador que soy es gracias a mi formación en el Real Madrid”, reconocía en la semana previa al duelo contra el que fue el equipo de su vida y el de tantos que pasan por sus filas. Conscientes de lo rápido que puede volverse uno caduco si no prospera en un club donde lo único que vale es ganar.

