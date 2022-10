El Betis sale victorioso de su visita al Ludogorets y sella su pase a octavos

El Betis aseguró este jueves en su visita al Ludogorets búlgaro su pase a los octavos de final de la Liga Europa, para lo que le hacía falta un punto a falta de una jornada para que concluya la fase de grupos, pero lo logró con una victoria por 0-1 con un gol del francés Nabil Fekir en la segunda parte.

El equipo español se vio superado en la primera mitad por el búlgaro, que desaprovechó varias ocasiones para adelantarse, pero en la segunda se le fueron las ideas y el físico poco a poco y la acción de Fekir le dejó muy tocado, aunque no todo fue felicidad en el conjunto sevillano, del que se tuvieron que retirar antes de tiempo por lesión el extremo Joaquín Sánchez y el centrocampista argentino Guido Rodríguez.

El equipo andaluz acudió a la ciudad búlgara con la clara y única intención de dejar cerrada matemáticamente su primera plaza del grupo y que el partido del venidero jueves en el estadio Benito Villamarín ante el HJK Helsinki ya fuera un verdadero trámite deportivo.

Con el pase decidido a la siguiente fase del torneo desde la pasada jornada con el empate a uno registrado en Sevilla ante el Roma, el premio de ser primero era importante porque así pasabas directamente a los octavos de final y evitabas una eliminatoria previa frente a un rival rebotado de la Liga de Campeones.

El punto valía para ello, pero el chileno Manuel Pellegrini ya avisó en la víspera que salir a empatar era la mejor manera de perder, y mas ante un equipo que se muestra intratable en los últimos años en la liga búlgara y que además le complicó mucho las cosas a la formación andaluza en el partido del Villamarín, que acabó con un 3-2 muy sufrido por el Betis.

Las intenciones el conjunto que entrena el esloveno Ante Simundza se vieron pronto, muy físico y con velocidad en los contragolpes, como se mostró desde los primeros minutos con remates del brasileño Jhonatan Lima 'Richk' o de su compatriota Cauly Olivera, este en dos ocasiones.

El meta chileno Claudio Bravo tuvo que estar activado desde el arranque ante un rival que ya había ganado como local en esta fase al Roma del portugués José Mourinho y que, al igual que el de Pellegrini, tiene todas las ilusiones de estar en la siguiente fase del torneo continental.

Fue otro brasileño, Igor Thiago, el que probó fortuna ante Claudio Bravo, pero el arquero suramericano volvió a estar atento antes de que cerca de la media hora el capitán del equipo sevillano, Joaquín, tuviera que dejar el terreno al dolerse en la zona del gemelo derecho tras en un salto, lo que dio la oportunidad de ingresar al joven brasileño Luiz Henrique.

El transcurrir del encuentro hacia su descanso no varió demasiado, con el Betis en el intento de encontrar el balón para controlar el juego y un Ludogorets que no cejó de intentarlo ante la portería visitante, como en un remate cruzado que se le fue por poco al ghanés Bernard Tekpetey, aunque la falta de puntería del conjunto búlgaro hizo se fuera al descanso con el empate inicial.

💚 Nabil Fekir ⚽️



Betis are closing in on clinching top spot 👀#UEL pic.twitter.com/qzRnE6uxD6