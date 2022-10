Ancelotti, sobre el miedo a quedarse fuera de Qatar: "Si no quieres lesionarte, lo mejor es quedarse en el sofá"

El técnico del Madrid, que cuenta con las bajas de Modric, Benzema, Valverde, Ceballos y Mariano, resta importancia sobre la cercanía del Mundial: "No creo que haya tanta preocupación"

El italiano asegura que los lesionados estarán ante el Girona, avanza la titularidad de Vinicius contra el Leipzig y afirma que el futuro de Asensio se decidirá en el parón

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, durante el pasado partido de Liga ante el Sevilla. / ÓSCAR J. BARROSO / EUROPA PRESS

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en la previa al duelo de Champions contra el RB Leipzig (21:00 horas en el Red Bull Arena). Los blancos necesitan un punto para confirmarse como líderes del Grupo F tras haber obtenido ya su clasificación en la competición en la que defienden título. El italiano ha tenido que recurrir al Castilla para completar una convocatoria de la que se ha caído a última hora Modric. Tampoco estarán Benzema, Ceballos, Mariano y el hombre más en forma, Fede Valverde, tras la entrada que sufrió frente al Sevilla.

"Es un periodo muy intenso. Jugamos demasiado, pero estamos aguantando bien. Es verdad que, como todos los equipos, tenemos algunos problemas. Normal cuando juegas cada tres días", ha declarado en relación al calendario y sus efectos. "No creo que los futbolistas piensen en el Mundial de Qatar, piensan en llegar bien, algo que se logra teniendo continuidad durante la temporada. Es mejor perder a Modric o Benzema por un día que para un mes", ha declarado, a la vez que ha avanzado que los ausentes estarán el domingo ante el Girona.

BENZEMA, PROFESOR

"Las lesiones existen. Si tú no quieres lesionarte, te quedas en el sofá. Te puede pasar en un entrenamiento, en un contacto con un compañero... No se puede hacer nada. No creo que los jugadores estén tan preocupados. Todos quieren ejercitarse. Si tienen miedo, les diré: quédate en casa, hay muchas buenas series que ver", ha expresado sobre el miedo que pueden tener los jugadores a menos de un mes para el Mundial.

"Hay muchos hombres que terminan su contrato en un año. Ahora hay un parón largo y es el momento para hablar de eso. Los jugadores lo saben, como es el caso de Asensio", ha apuntado el italiano sobre el futuro del español, un secundario que ha mejorado su actitud y comportamiento en los últimos encuentros. "A alguien que juega menos le pido aguantar. Ahora que tenemos bajas, darán su aportación al equipo", ha zanjado.

"La movilidad es importante. Se lo he explicado. El profesor, que es Karim, le ha enseñado bien a Rodrygo", ha afirmado sobre uno de los jugadores que pueden ser de la partida ante la baja del Balón de Oro. "La otra apuesta que tenemos es colectiva: que sea más protagonista este año", ha desvelado, añadiendo una tarea más al pacto de goles que ha firmado con el uruguayo.

En lo relativo a posibles rotaciones, Ancelotti ha desvelado que "Vinicius va a jugar, no está cansado" y ha insistido en que "todos los partidos son importantes. Falta poco para el parón, el objetivo es terminar bien para estar en una buena posición a la vuelta en LaLiga y los octavos de la Champions". Sobre el duelo ante el Leipzig, Carletto ha apuntado: "El objetivo es claro: hacer un buen partido para olvidarse de esta fase y llegar primeros de grupo. Tenemos la oportunidad de hacerlo y estamos concentrados".

RUDIGER: "ME PONGO UN DIEZ"

Junto a Ancelotti ha comparecido el alemán Antonio Rudiger, quien anotó un gol decisivo ante el Shakhtar que supuso la clasificación del Real Madrid. "No era muy guapo antes del golpe, pero me encuentro bien. Espero a un RB Leipzig con mucha intensidad y con atacantes muy fuertes como Timo Werner (coincidieron en el Stuttgart)", ha asegurado el central, en relación al golpe que se llevó ante el equipo ucraniano en la jugada del tanto.

Rudiger ha sido cuestionado sobre varios compañeros en el vestuario. De acuerdo a Kroos y su posible renovación, ha declarado que "es una leyenda en el Real Madrid y no puedo decir mucho sobre su futuro. Él disfruta, pero él decidirá. Sabe cuánto significa para todos. En la selección he jugado muchos partidos con él. Lo echaremos de menos en el Mundial".

En relación a Benzema, ha dicho que "mereció ganar el Balón de Oro. Es la primera vez que mi nombre estaba ahí, en el ranking. Es bonito, pero no cambia nada". Asimismo, Rudiger ha respondido sobre Vinicius, al que ha definido como "un hermano pequeño que me ayuda a hablar español" y como jugador "tiene un potencial enorme y lo demuestra en cada partido".

El internacional germano ha caído de pie en el vestuario del Real Madrid, donde fue recibido con los brazos abiertos por Ancelotti, quien ha sido, junto a su compatriota Kroos su gran aliado. Su aparición en rueda de prensa abre la puerta a su titularidad ante el RB Leipzig, donde seguirá sumando minutos de calidad.

Noticias relacionadas