Alcaraz quiebra la resistencia de Draper y se reencuentra con la victoria

Después de su prematura derrota en el Astaná Open, Carlos Alcaraz debutó en el ATP 500 de Basilea con una victoria sobre el británico Jack Draper (3-6, 6-2 y 7-5) para recuperar el pulso a la condición de número uno que consiguió tras vencer en la final de US Open al noruego Casper Ruud.

Desde aquel día, Alcaraz sólo ha disputado tres partidos. El primero, en la Copa Davis, donde superó al coreano Kwon Soon-woo; el segundo, en la primera ronda de Astaná: cayó frente al belga David Goffin; y, el tercero, este lunes, contra Draper, que sirvió para recuperar el buen sabor de boca que siempre deja una victoria.

