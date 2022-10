El nuevo campeón del mundo, Izan Guevara, da una lección magistral de conducción

4 Se lee en minutos EFE



El español Izan Guevara (GasGas) consiguió una magistral victoria en el Gran Premio de Australia de Moto3 en el circuito de Phillip Island con la que ha logrado proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto3, el séptimo de la categoría y el vigésimo tercero del motociclismo español, después de una intensa batalla con el turco Deniz Öncü (KTM), el español Sergio García Dols (GasGas) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna).

En la salida sorprendió la explosiva salida del español Sergio García Dols (GasGas), que se puso líder a final de recta en tanto que su compañero de equipo, Izan Guevara (GasGas), que se jugaba el título mundial matemáticamente, se situó séptimo, con el italiano Dennis Foggia (Honda) en la decimocuarta posición.

Las primeras vueltas de carrera iban a ser determinantes en las aspiraciones de Guevara de proclamarse campeón del mundo, por lo que era importante no cometer errores, aunque tuvo algún que otro toque con otros pilotos que no le hicieron perder la sexta plaza con la que completó el primer giro, aunque propició que se quedase un poco cortado con respecto al quinteto de cabeza, con el que no tardó en volver a enlazar.

En la segunda vuelta el líder fue el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), otro de los rivales por el título para Izan Guevara, pero el español ya estaba con el grupo de cabeza, formado por siete pilotos, Ayumu Sasaki, Sergio García Dols, Diogo Moreira, Izan Guevara, Deniz Öncü, Iván Ortolá y Joel Kelso.

Por detrás, se fueron por el suelo el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el español Daniel Holgado (KTM) en un contacto entre ambos, que dejó tendido en la pista al español, quien a punto estuvo de ser arrollado por otros pilotos, aunque afortunadamente no pasó nada.

Con el paso de las vueltas la situación se fue clarificando, con el grupo estirándose y acortándose como una goma, pero siempre con los españoles Sergio García Dols e Izan Guevara en las posiciones de cabeza, ya que en el caso de ganar el primero, el líder del mundial necesitaba ser segundo para proclamarse matemáticamente campeón del mundo.

Ya en la vuelta nueva Izan Guevara decidió pasar a la acción y asumió el liderato de la carrera perseguido por su compañero de equipo Sergio García Dols, el turco Deniz Öncü y el japonés Ayumu Sasaki, pero vuelta tras vuelta las posiciones se fueron intercambiando entre ellos, pues en la décima era García Dols quien pasaba primero por la línea de meta, aunque ya con algunos metros de ventaja ese cuarteto respecto al resto.

Undécimo giro y nuevamente Izan Guevara en cabeza, ahora con Sasaki, García Dols y Öncü por detrás.

La carrera pasó entonces a una nueva dimensión, con cuatro pilotos peleando por las posiciones del podio y, para algunos de ellos, también por el título mundial, pero el líder hizo lo que tenía que hacer. asumir su "rol" y buscar una victoria que le confirmarse con campeón del mundo de 2022.

Una vez más Izan Guevara asumió la responsabilidad de marcar el ritmo en cabeza de carrera y cambiar el ritmo para intentar romper definitivamente la pelea por la victoria y, en su caso, para sentenciar el título mundial de Moto3 en 2022, pero ni Sergio García Dols ni Ayumu Sasaki se lo permitieron, por lo que el piloto de Palma de Mallorca decidió "aguantar" hasta las vueltas finales, pero sin ceder un ápice a sus rivales.

A cinco vueltas del final, en el decimonoveno giro, Izan Guevara pasó de la primera a la cuarta posición, en tanto que el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), más atrás, se iba por los suelos, pero en el siguiente recuperó dos posiciones y pasó al segundo lugar con todo por decidir, para recuperar el liderato poco después.

Pero Izan Guevara no estaba dispuesto a lograr el título sin adjudicarse la victoria y espero el momento propicio para recuperar el liderato en la primera curva de la última vuelta y, a partir de ese momento cerrar todos los huecos, "apretar" en los tramos del circuito que se sabía más rápido que todos sus rivales para conseguir unas tres décimas de ventaja que le iban a dar la victoria y el título mundial, por delante de de Deniz Öncü y de Sergio garcía Dols, con David Muñoz (KTM) undécimo, Carlos Tatay (CFMoto) duodécimo, y tras él Iván Ortolá (KTM), Xavier Artigas (CFMoto) y Jaume Masiá (KTM).

Fuera de los puntos concluyeron Adrián Fernández (KTM), decimoctavo, y Ana Carrasco (KTM), vigésimo tercera.

