Sergio Scariolo: un viaje a la cima

En un mundo como el del deporte, terreno propicio para que el crédito de sus protagonistas fluctúe como un valor del Ibex, no es fácil contar con un respaldo tan unánime como el que genera el seleccionador español de baloncesto Sergio Scariolo. Pero su victoria en el reciente Eurobasket, dinamitando todos los pronósticos y las previsiones de los expertos, le otorga un lugar de privilegio en los altares de la afición.

“Esta victoria está entre las grandes sorpresas del deporte reciente. No es fácil que un equipo entre como octavo favorito en los ránkings y acabe ganando”, reflexiona Scariolo en una conversación telefónica con El Periódico desde Bolonia, donde asumió un nuevo reto la pasada temporada, el banquillo de un club histórico, la Virtus, al que ha dado la primera Eurocup de su historia y ha clasificado para la presente edición de la Euroliga, que ha arrancado esta semana.

"El Eurobasket está entre las victorias top de las tops que hemos conseguido. El margen entre las previsiones que hacían y la actuación fue imponente"

“Hace unos días recordaba los casos del Leicester cuando ganó la Premier o la de Dinamarca en la Eurocopa de 1992. Igual me he pasado un poquito. Pero sin duda, este Eurobasket está entre las victorias top de las tops que hemos conseguido. El margen entre las previsiones que hacían y la actuación ha sido imponente. Muy por encima de las expectativas, pese a contar hasta con ocho debutantes. Seguro que este título ocupa un lugar de privilegio, igual que lo fue el título Mundial del 2019”, admite con orgullo.

El peso de los 'Chicos de oro'

No siempre Scariolo gozó de tanto crédito. O no de forma tan indiscutible en sus primeros años. Pese a su sólida trayectoria en la ACB (Copa del Rey del 99 con el Tau; Liga del 2000 con el Madrid; Copa del Rey del 2005 Liga del 2006 con el Unicaja) y sus primeros pasos en la selección, durante un tiempo se le regateó el elogio y se minimizaron sus méritos. Los logros, para una inmensa mayoría de la opinión pública, eran el resultado de la asombrosa Generación de Oro que tuvo en sus manos, la que encabezó Pau Gasol.

"Adoro este juego. Me gustan todos los aspectos del baloncesto, y cuanto más más los estudiaba, más los amaba, sin condiciones”, confiesa

Esa situación ha ido cambiado con el paso del tiempo, conforme se elevaba el listón y sus gestas iban desafiando la lógica. El primer Europeo (2009); el pulso a las estrellas de la NBA en los Juegos de Londres, completar la triple corona europea y hacerlo en territorio enemigo tras superar a la anfitriona Francia, que presentaba de las mejores selecciones de su historia (2015); el título Mundial del 2019, ya sin Pau Gasol, Navarro, Reyes o Sergio Rodríguez, pero con Ricky Rubio, Marc Gasol, Llull o Rudy como referentes. Y este Eurobasket, en otro giro de guión, con el propio Rudy como guardián de las esencias y el futuro llamando a la puerta: los hermanos Hernangómez, Garuba, López-Arostegui, Parra…

Esas experiencias vitales son las que quiere acercarnos el preparador de Brescia, de 61 años, en el libro que este próximo 11 de octubre La Esfera de los Libros publicará en España 'Mi amor por el baloncesto', que ya ha salido a la venta en Italia con otro título ('Uomo a tutto campo') y cuyos beneficios se destinarán a la fundación que lleva el nombre de su padre, Cesare Scariolo, que ayuda a niños enfermos de cáncer y a sus familias.

Gestión de grupos

"Adoro este juego. Me gustan todos los aspectos del baloncesto, y cuanto más profundizaba en ellos con los años, cuanto más los estudiaba, más los amaba, sin condiciones", admite el técnico de Brescia, en una de las confesiones de un libro que refleja su capacidad de liderazgo y su habilidad para la gestión de grupos, y en concreto tras años de victorias dirigiendo a la mejor generación del baloncesto español de la historia. “Para mí, su mayor virtud es saber mezclar en la proporción justa, como un chef experimentado, dos elementos que pueden parecer antagónicos: Por un lado, el trabajo y la exigencia y, por otro, la confianza y el disfrute.”, valora Pau Gasol en el prólogo.

El libro es un recorrido cronológico desde su infancia hasta el inicio de este último Eurobasket, un viaje en el tiempo con la ayuda de Paolo Frusca, un escritor italiano. Scariolo aprovecha para recordar algunos de los momentos más brillantes de su carrera, como la conquista del anillo de la NBA en 2019, ejerciendo de entrenador ayudante en los Toronto Raptors, apenas un par de meses antes de lograr el título mundial con la selección.

'Mi amor por el baloncesto' no es el primer acercamiento de Scariolo al mundo de los libros. En el 2013, ya publicó 'Hablando en plata' a rebufo de la final olímpica en los Juegos de Londres frente al ‘Dream team’. “Ahora no dispongo de tanto tiempo para leer y lo lamento. Pero siempre me han gustado las biografías como Open, la de André Agassi y las experiencias de grandes deportistas como Jordan, Wade, Phil Jackson… Es una forma diferente de acercarse al personaje”, confiesa Scariolo, ahora sí, ya indiscutible en la historia del deporte español.

