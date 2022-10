Real Madrid y Barça llegan a la semana del clásico empatados y sin brillo

Los dos colíderes del campeonato resuelven sin alardes sus compromisos previos al gran duelo del Bernabéu: un gol de Militao bastó en Getafe y otro de Pedri liquidó al Celta

Correa y Oblak tiran del Atlético en su triunfo contra el Girona y el Sevilla suma un punto ante el Athletic en el estreno de Sampaoli, aunque cae a puestos de descenso

Militao marcó de cabeza a los tres minutos de partido y a partir de ahí el Real Madrid solo tuvo que vigilar que el Getafe no se le subiera a las barbas en los alrededor de 90 siguientes para atar la victoria por 0-1. Pedri, gracias a un regalo de Núñez, adelantó al Barcelona a los 17 e hizo lo propio con el Celta, que le salió muy contestón en la segunda parte sin llegar a conseguir un gol que empatara el duelo.

En definitiva, sin nada de brillo, pero ganaron uno y otro, sosteniendo el pulso en la cabeza de la clasificación, empatados ambos con 22 puntos, con el Barça por delante con la diferencia de goles. Ya son cinco puntos de diferencia con el pelotón, que sigue encabezando el Athletic. Pero en los próximos siete días todo eso queda en un segundo plano, orillado por la pompa que arrastra el primer clásico del curso, fijado para el próximo domingo a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu.

Ter Stegen, clave

Sufrió más el Barça este fin de semana. Tras una primera parte aseada y en la que incluso pudo sumar algún gol más, permitió que el Celta se viniera arriba en la segunda mitad. Hasta tuvo que aparecer Ter Stegen para evitar que Iago Aspas lograra el empate a diez minutos del final. Fue, eso sí, el único disparo entre los tres palos que se apuntaron los de Coudet (que continúa en Argentina por motivos familiares) durante todo el duelo del Camp Nou.

Puede dar por más que bueno el resultado un Barça que jugó con tres laterales izquierdos a la vez, en diferentes roles, para paliar sus numerosas bajas defensivas. Xavi, prudente, reservó de inicio a Sergi Roberto y Eric García, pensando en los próximos compromisos. Lewandowski, en cambio, volvió a jugar todo el partido y, como ante el Inter, lo hizo muy desconectado del resto de sus compañeros. Ese sí es un motivo de preocupación para los azulgrana.



Sin Courtois

El conjunto blanco se tuvo que presentar en Getafe sin sus dos mayores certezas en los últimos tiempos: Courtois y Benzema. La ciatalgia que padece le está dando más guerra de la esperada al portero, que no viajará a Varsovia para el partido contra el Shakhtar cuya presencia en el clásico no está asegurado.

En el caso del francés, fue más una cuestión de prudencia tras reaparecer la semana pasada y estará en Champions. Rodrygo volvió a ocupar la posición de ariete en su ausencia y Mariano gozó de unos minutos en el tramo final. Hazard, llamado a jugar de nueve esta temporada, volvió a no levantarse del banquillo y su rol ya empieza a ser menos que residual.

Correa y Oblak

El Atlético, abrazado al bigoleador Correa y al siempre fiable Oblak, recargó ánimos derrotando al Girona en el Metropolitano (2-1). La victoria, no obstante, no despeja las dudas que está arrojando el equipo de Simeone en las últimas semanas y que deberá disipar por completo el miércoles para no meterse en un lío todavía mayor en la Champions.



El Sevilla, en el debut de Sampaoli apenas dos días después de asumir las riendas del club, empató con el Athletic (1-1), sumando un punto que le hace caer a los puestos de descenso. Otro de los duelos atractivos de la jornada, el Real Sociedad-Villarreal, se resolvió a favor de los locales gracias al gol de Brais Méndez, que ya lleva seis en un arranque de temporada espectacular para él.

Además, el Valencia ganó en El Sadar (1-2) en el duelo que abría la jornada; Cádiz y Espanyol empataron (2-2) en un partido muy abierto; Valladolid y Betis también lo hicieron en uno con menos historia (0-0); y el Almería se impuso al Rayo (3-1) tras marcar tres goles en los primeros 40 minutos. La jornada se cierra esta noche con la visita del Mallorca a un Elche todavía sin entrenador definitivo tras la destitución de Francisco.

