Foggia firma una clara victoria en Moto3 y Guevara se pone a tiro del título

5 Se lee en minutos Juan Antonio Lladós - EFE



El italiano Dennis Foggia (Honda) consiguió una clara victoria en el Gran Premio de Tailandia de Moto3 que se disputó en el circuito "Chang International", por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y del italiano Riccardo Rossi (Honda), en el que el español Izan Guevara (GasGas), que acabó quinto, se pone a tiro del título mundial para la próxima carrera en Australia.

Guevara cuenta con una ventaja de 49 puntos sobre el italiano Foggia, que ahora es segundo al no puntuar Sergio García Dols, que se encuentra a 56 puntos, y a 71 puntos del japonés Ayumu Sasaki.

El español sólo necesita ganar en Australia o ceder un máximo de dos puntos a Foggia, no perder más de cinco con respecto a su compañero Sergio García Dols, y veinte con el japonés Ayumu Sasaki.

No falló el italiano Dennis Foggia (Honda) en el momento de la salida y después de dominar prácticamente todas las sesiones de entrenamiento no dudó en ponerse al mando de la carrera desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo, imprimiendo un fuerte ritmo para romper lo antes posible el grupo principal.

Pronto la carrera perdió a uno de sus principales protagonistas, el español Sergio García Dols (GasGas), que no pudo evitar al también español Adrián Fernández (KTM) en la curva de entrada a meta y ambos acabaron por los suelos, un percance con el que García Dols prácticamente dice adiós a sus opciones al título mundial al quedarse sin puntuar en Tailandia.

Sergio García Dols continuó en carrera, con vuelta perdida, en un intento de mantenerse en pista por si una bandera roja forzaba una segunda salida de la carrera, pero una primera entrada en su taller con algún problema técnico y una posterior sanción de vuelta larga por exceder demasiado los límites del circuito acabaron por romper definitivamente las aspiraciones del español de sumar algún punto en Tailandia, que acabó retirándose.

Izan Guevara, el líder del mundial, consiguió recuperar dos posiciones desde la undécima que ocupó en la formación de salida, mientras por delante Dennis Foggia iba abriendo poco a poco un hueco respecto a todos sus rivales en cabeza de carrera y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) era el responsable del grupo perseguidor, con ocho pilotos y, un poco más atrás, Izan Guevara encabezando un segundo grupo que quería enlazar con los de delante.

En el cuarto giro Izan Guevara ya había conseguido enlazar con el grupo de delante -manteniendo la novena plaza-, que consiguió frenar el ímpetu de un Dennis Foggia que no conseguía abrir un hueco definitivo.

Con Foggia al comando de la carrera, tras su estela se colocó Ayumu Sasaki, Daviv Muñoz (KTM), Diogo Moreira (KTM), Riccardo Rossi (Honda) y Jaume Masiá (KTM), y Guevara que ganó una posición en el grupo perseguidor seguido por el turco Deniz Öncü (KTM) y que perdió a otro de sus protagonistas, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que se tuvo que retirar con problemas técnicos en su moto, y en el que tras todos ellos se situó "cómodamente Sergio García Dols, sin molestar a ninguno de sus oponentes, sabedor de que eso le podía suponer ver bandera negra y la eliminación de la carrera de Moto3.

Foggia no pudo romper la carrera y tras su estela se colocaron una serie de pilotos peligrosos para sus intenciones de ganar la carrera, en particular por cuanto se refiere al japonés Ayumu Sasaki, que no perdía en ningún momento su rebufo, pero si que propiciaba que Jaume Masiá se quedase descolgado a modo de cabeza de puente con el grupo de Guevara.

En ese grupo Öncü tuvo que cumplir con una sanción de vuelta larga que le relegó a la duodécima plaza y obligado nuevamente a remontar, aunque el piloto turco ya no estaba igual de centrado y nuevamente se vio penalizado con otra vuelta larga por exceder los límites del circuito que le hizo alejarse definitivamente de las posiciones de cabeza.

A nueve vueltas del final, en el decimotercer giro, Sergio García Dols tuvo que tomar el camino de talleres y Ayumu Sasaki asumió por primera vez el liderato de la carrera, pero no tardó demasiado el italiano en recuperarlo, apenas una vuelta más tarde.

El grupo de Guevara llegó hasta Masiá y ambos se llegaron a tocar en la curva cinco, un momento que aprovechó Daniel Holgado para encabezar al grupo perseguidor, ya muy lejos del liderato de la prueba, a casi seis segundos, pero con la posibilidad de engancharse al brasileño Diogo Moreira y el español David Muñoz, que perdían "fuelle" respecto a la cabeza de carrera.

El líder del mundial, sin ponerse nervioso en ningún momento y con las ideas muy claras, fue recuperando terreno poco a poco en un circuito que en ningún momento le ha resultado propicio y a tres vueltas del final había conseguido dar caza a Diogo Moreira para ponerse quinto y ya con David Muñoz en su punto de mira.

Un error de pilotaje le hizo entrar demasiado largo en una curva y se vio superado por el italiano Andrea Migno y David Muñoz cuando ya lo había alcanzado, lo que le hizo pasar de la cuarta a la sexta posición, con poco más de dos vueltas por delante para intentar recuperar una cuarta plaza que minimizaría la pérdida de puntos frente a Dennis Foggia.

Al final no pudo ser y en la vuelta final fue otro italiano, Stefano Nepa (KTM) quien el arrebató la cuarta plaza a Izan Guevara, que fue quinto, por delante de Andrea Migno, Diogo Moreira, Jaume Masiá, David Muñoz, Ryusei Yamanaka (KTM), y Daniel Holgado.

Foggia logró una victoria inapelable, con Sasaki y Rossi junto a él en el podio.

Y, por detrás, Carlos Tatay (CFMoto) fue decimotercero, por delante de su compañero de equipo Xavier Artigas y del británico Scott Ogden (Honda).

Fuera de los puntos acabó Vicente Pérez (Honda), decimonoveno, Iván Ortolá (KTM), vigésimo, y Ana Carrasco (KTM), vigésima segunda.

Noticias relacionadas