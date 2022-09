Marruecos pide a Adidas retirar una camiseta de la selección de Argelia por "apropiación cultural"

El Gobierno de Marruecos ha pedido al fabricante alemán de artículos deportivos Adidas que retire una colección de camisetas inspiradas en los "azulejos marroquíes" porque lo considera un "robo" del patrimonio cultural del país en supuesto beneficio de Argelia, informó a Efe una fuente gubernamental marroquí.

La fuente, que pidió el anonimato, explicó que el Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación de Marruecos contrató "de urgencia" a un abogado marroquí para "defenderse de un nuevo robo del patrimonio de Marruecos", y que es atribuido a Argelia.

La nueva colección fue anunciada el pasado día 23 en un tuit de Adidas Mena, que precisaba que el nuevo diseño está inspirado en los azulejos del palacio de El Mechouar, de la ciudad argelina de Tlemcen, fronteriza con Marruecos. El tuit anunciaba que la venta de la nuevas camisetas estaba prevista a partir del 14 de octubre.

تشكيلة أنيقة مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور.

متوفرة من 14 أكتوبر في المتجر وعلى موقع https://t.co/dqE4Tv5WO9 ومن خلال @dzfanstore



The new Algeria culture wear collection, inspired by the iconic El Mechouar palace. Available from 14/10.



📸: @aqbnwr@LesVerts pic.twitter.com/sAdNbWhSyL