Zhou Guanyu continuará en Alfa Romeo en 2023

El chino Zhou Guanyu ha renovado su contrato con el equipo Alfa Romeo Team Orlen para el Mundial de Fórmula Uno 2023 y continuará como piloto oficial junto al finlandés Valtteri Bottas, informó la escudería.

Guanyu, de 23 años, se encuentra en su primera temporada como corredor oficial de Alfa Romeo. El único novato de la parrilla esta campaña logró un punto en su debut, en el Gran Premio de Baréin, al acabar décimo, y volvió a sumar en Canadá (octavo) e Italia (décimo).

El primer piloto chino de la historia en Fórmula Uno, por lo tanto, es decimoséptimo en la clasificación general del Mundial con seis puntos.

"Durante el transcurso de una exitosa campaña de debut, Zhou ha demostrado niveles de madurez y destreza en las carreras que desmienten su corta edad, contribuyendo al desarrollo del equipo", indica Alfa Romeo.

Alfa Romeo F1 Team ORLEN and Zhou Guanyu: the journey continues! The Shanghai tiger keeps on roaring…#KeepMakingHistory #TeamZHOU pic.twitter.com/7rlOLnt4d9