El Mundial de Fórmula 1 contará con seis GP con carreras al esprint

El Consejo Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo aprobó que a partir de 2023 habrá seis grandes premios del Mundial de Fórmula Uno en los que se disputarán carreras al esprint.

Según informa la organización, se ampliarán estas sesiones que se introdujeron en la temporada 2021, lo que motivó que la clasificación pasara al viernes y hubiera una carrera adicional de 100 kilómetros el sábado para establecer la parrilla para el Gran Premio del domingo.

Silverstone, Monza e Interlagos albergaron el primer trío de carreras al esprint en 2021 y para 2022 fueron seleccionados Imola, Red Bull Racing e Interlagos.

Stefano Momenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula Uno, confirmó la aprobación de los seis grandes premios con carreras al esprint, que "brinda acción a lo largo de tres días con todos los pilotos luchando por algo desde el comienzo del viernes hasta el evento principal del domingo, que agrega más drama y emoción al fin de semana".

The FIA World Motor Sport Council has voted to approve an increase in the number of Events featuring Sprint sessions in the FIA @F1 World Championship from 3 to 6 from the 2023 season onwards



Read more: https://t.co/Pc05m5G43k pic.twitter.com/K2TggWxB6Z