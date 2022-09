España se clasifica para los cuartos de la Copa Davis: horario y dónde ver el España- Croacia

El pasado domingo, la selección española de tenis derrotó a Corea del Sur cumpliendo las expectativas y con un pleno que sirve para acceder a los cuartos de final de la Copa Davis 2022. Una ronda final del torneo que se disputará entre los próximos 22 y 27 de noviembre en Málaga.

Bautista derrotó al coreano Seong-Chan en un partido en el que se impuso en los primeros minutos; mientras que Carlos Alcaraz, el reciente número uno del mundo, se llevó la victoria frente a un Soon Woo Kwon que no se lo puso fácil en las casi dos horas que duró el partido.

Los cuartos de final se desarrollarán de martes 22 a jueves 24 de noviembre; mientras que las semifinales serán el viernes 25 y el sábado 26 de noviembre, y la gran final el domingo 27 de noviembre.

¡Málaga nos espera! 😉



Estos serán los cuartos de final (22 al 27 de noviembre):



🇮🇹 Italia vs. Estados Unidos 🇺🇸

🇩🇪 Alemania vs. Canadá 🇨🇦

🇦🇺 Australia vs. Holanda 🇳🇱

🇭🇷 Croacia vs. España 🇪🇸



¿Quiénes son los favoritos?#CopaDavis #byRakuten