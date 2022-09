Bastianini gana en Aragón; Márquez abandona en su vuelta a MotoGP

El campeón francés chocó en la primera vuelta con Márquez, que, a continuación, se tocaría con Nakagami y no tendría más remedio que abandonar el GP de Aragón

Bagnaia, que salía desde la 'pole', cedió, en la última vuelta, ante el empuje de Bastianini, pero, con el segundo puesto, se sitúa ya a solo 10 puntos de Quartararo en el Mundial

El Gran Premio de Aragón, 15ª prueba del Mundial de MotoGP, celebrada hoy en el circuito aragonés de Motorland, en presencia de 37.346 espectadores, empezó con un caos tremendo, provocado por una maniobra estremecedora entre Marc Márquez (Honda), que había realizado una gran salida, y el campeón y líder de MotoGP, Fabio Quartararo (Yamha). "Lo que ha ocurrido es que Bastianini y Aleix (Espargaró) han hecho una maniobra muy rara en el curva 3, nada más tomar la salida, yo he frenado cómo he podido para evitarlos, he soltado el gas, pero Fabio no ha podido frenar, pues iba muy pegado a mi, y ha chocado conmigo, yéndose al suelo. Una pieza de su moto se ha metido en mi rueda trasera y, en la curva 5, cuando he accionado la suspensión trasera, se ha bloqueado la rueda y Nakagami ha chocado conmigo, cayéndose él. Todo un desastre y me sabe muy mal", comentó Márquez en el micrófono de DAZN.

Victoria de Bastianini

Lo cierto es que esa maniobra supuso, no solo el abandono de Quartararo, que cedió 25 puntos de su ventaja (30 puntos) sobre el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), sino también la retirada de Márquez en su regreso, 112 días después de su última carrera en Mugello. La carrera siguió siendo dominada por Bagnaia hasta que Enea Bastianini (Ducati), 'la 'Bestia', su compañero el próximo año en el equipo oficial de Ducati, libre de órdenes, le superó en la última vuelta y consiguió una sonada victoria, que impidió que el líder de la firma de Borgo Panigale restase aún más puntos a Quartararo, que sigue siendo líder, a falta de cinco grandes premios, es decir, 125 puntos.

Podio de Aleix Espargaró

La carrera de Bagnaia volvió a ser impecable, pero la de Bastianini fue muy similar a la de hace quince días en Misano, aunque, en aquella ocasión, cuando trató de adelantar a 'Pecco', también en la última vuelta, cometió un error y no pudo consumar la maniobra, permitiendo que Bagnaia ganase su cuarta carrera consecutiva. Esta vez, la 'Bestia', que, a falta de 15 vueltas, ya se puso líder pero debió de ceder esa posición al irse muy largo en una curva larga de izquierdas, ha esperado su momento, consciente de que conserva mejor los neumáticos que nadie en las últimas vueltas y ha consumado su adelantamiento, ante la admiración de casi los 40.000 espectadores que hoy había en Motorland.

Mención aparte merece el carrerón de Aleix Espargaró (Aprilia), que sufrió dos caídas este fin de semana, pues ha terminado en tercera posición, volviendo a meterse en la pelea por el título, ya que sigue figurante en tercera posición del Mundial, ahora a 17 puntos del 'Diablo'.

Mundial de MotoGP: 1. Fabio Quartararo (Francia), 211 puntos; 2. 'Pecco' Bagnaia (Italia), 201; 3. Aleix Espargaró (España), 194; 4. Enea Bastianini (Italia), 163 y 5. Jack Miller (Australia), 139.

Noticias relacionadas