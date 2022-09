Al Khelaifi carga contra Barça y Real Madrid por la Superliga: "Tienen miedo a la competencia"

El presidente del PSG y de la ECA afirma que los clubes que defienden la Superliga tienen miedo a la competencia

1 Se lee en minutos Ferran Correas



El presidente del PSG y también de la ECA (Asociación Europea de Clubs), Nasser Al Khelaifi, ha participado en los coloquios Football Talks, en los que ha criticado con dureza tanto al Barça como al Real Madrid, dos de los tres clubes que siguen defendiendo la Superliga. El tercero es la Juventus. Al Khelaifi se ha erigido en el defensor de los clubes más modestos.

"Yo la llamo la no-Superliga. El fútbol debe desarrollarse de manera que respete a los clubes pequeños, medianos y grandes, y también a los aficionados. Parece que algunos clubes no quieren que los clubes medianos se hagan más grandes. Le tienen miedo a la competencia", ha dicho en alusión a los clubes que defienden la Superliga. "El fútbol es más grande que solo dos o tres clubes. Eso es muy importante. Se ha enviado el mensaje a todos de que nadie puede romper el ecosistema del fútbol. Mis colegas de la ECA y yo estamos muy en contra de la Superliga. Los clubes pequeños y medianos sueñan con poder llegar a la Champions. No se nace siendo un gran club, uno se convierte en un gran club. No hay un grupo cerrado para los grandes clubes", ha continuado.

Barça

Al Khelaifi ha lanzado un ataque directo al Barça cuando ha hablado de sus preocupaciones dentro del mundo del fútbol. Le preocupan los clubes endeudados. "Hay clubes que tienen 1.800 millones de deuda. No es saludable. Ese es el peligro en el fútbol. La gente se queda cuatro o cinco años como presidente y luego deja la deuda y se convierte en un desastre para otro presidente. Eso es lo que ha estado pasando ciclo tras ciclo. Esto es lo que debemos mirar y preocuparnos porque eso es lo que puede destruir el fútbol. Necesitamos reglas para proteger a los clubes de la deuda y del desastre", ha sentenciado.

Noticias relacionadas