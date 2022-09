El Sevilla firma un empate gris ante el Copenhague y sigue sin salir a flote

Copenhagen (Denmark), 14/09/2022.- FC Copenhagen’s Denis Vavro (R) and Sevilla FC’s Kasper Dolberg (L) in action during the UEFA Champions League group G match between FC Copenhagen and Sevilla FC at Parken stadium in Copenhagen, Denmark, 14 September 2022. (Liga de Campeones, Dinamarca, Copenhague) EFE/EPA/Liselotte Sabroe DENMARK OUT