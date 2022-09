El Sevilla viaja a Copenhague en la segunda jornada de la Champions: horario y dónde ver el Copenhague - Sevilla

Salzburg (Austria), 08/12/2021.- Salzburgvïs Rasmus Kristensen (L) in action against Sevilla’s Ludwig Augustinsson (R) during the UEFA Champions League group G soccer match between FC Salzburg and Sevilla FC in Salzburg, Austria, 08 December 2021. (Liga de Campeones, Salzburgo) EFE/EPA/Christian Bruna