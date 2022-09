El Atleti se mide al Leverkusen en la segunda jornada de la Champions: horario y dónde ver el Bayer Leverkusen- Atlético de Madrid

Arranca la segunda jornada de la Champions League 2022/23 y con ello se enfrentarán el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid este martes 13 de septiembre a las 21:00 horas (CEST). Los del Cholo Simeone se estrenaron con victoria en la competición con una ajustada victoria por 2-1 conttra el Porto.

Ningún equipo internacional ha brillado especialmente en la primera jornada de la Champions League. Solo el Manchester City se unió a la racha goleadora de Barcelona y Madrid. El PSG y la Juventus dirimieron sus diferencias por 2-1, mientras que el Bayern venció por 2-0 al Inter.

La gran sorpresa de esta jornada fue la derrota del Chelsea a manos de un Dinamo de Zagreb que se impuso con el solitario tanto de Mislav Orsic. También la dio el Nápoles, que pulverizó 4-1 al temido Liverpool.

El Atlético de Madrid necesita convencer en la Liga de Campeones. Su duelo contra el Oporto se saldó con la victoria de los madrileños, pero necesitarán de una mayor confianza para convencer en la competición europea.

Por su parte, los equipos españoles han mostrado resultados mixtos. Tanto el Barcelona como el Real Madrid se impusieron con soltura ante sus rivales, a los que aplastaron sin muchas dificultades. No obstante, el Sevilla tuvo que sufrir el rodillo de un Manchester City que no mostró piedad a la hora de deshacerse de los del Pizjuán. El Atlético de Madrid venció pero no brilló ante un Oporto que jugó con uno menos y cuya ausencia determinó la victoria final de los colchoneros.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BAYER LEVERKUSEN - ATLÉTICO DE MADRID

Ambos equipos se enfrentarán el próximo martes 13 de septiembre a las 21:00 horas (CEST). Podremos disfrutar del choque a través de Movistar Liga de Campeones (dial 56), canal que pertenece a la plataforma televisiva Movistar+. Por otro lado, en SPORT podrás disfrutar de las mejores narraciones en directo, noticias y resúmenes de cada jornada de la categoría máxima del fútbol europeo.

