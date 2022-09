El Barça perdona y el Bayern lo aprovecha

4 Se lee en minutos Ferran Correas



Este Barça no es el de los últimos años. Aquel equipo triste que salió derrotado hace un año al Allianz Arena se ha transformado en un conjunto que puede competir con cualquiera.

Lo ha demostrado esta noche en Múnich en una gran primera parte que no ha acabado ganando, entre otras cosas, porque Robert Lewandowski, en su retorno a la que fue su casa durante ocho temporadas, no ha estado acertado en lo que mejor sabe hacer, marcar goles. Xavi, con su sabiduría, y Joan Laporta, con los fichajes, han cambiado la cara del Barça, pero al grupo todavía le falta madurez, debe seguir creciendo para que no le pase lo que ha sucedido esta noche en cinco minutos fatídicos en el inicio de la segunda parte que han echado a perder todo lo bueno hecho en la primera con dos goles encajados que han provocado la primera derrota de la temporada y que el Bayern siga siendo el enemigo público número uno del Barça, que solo ha sido capaz de ganar a los alemanes en dos de los catorce partidos en los que se han enfrentado, con diez derrotas.

Que el Barça se fuese al descanso sin haber marcado un solo gol solo lo puede explicar la providencia y las intervenciones de Neuer y algunos defensas locales. La primera parte de los de Xavi ha sido la muestra evidente de que el Barça ya está para competir por todo, también por la Champions, pues durante muchos minutos ha sometido a los alemanes en su propio estadio. Ha empezado algo nervioso el Barça, con un par de pérdidas en zona de riesgo de Dembélé y Busquets que han provocado que los de Julian Nagelsmann se acercasen al área de Ter Stegen. Eso sí, esas llegadas han sido bien resueltas por la férrea defensa dispuesta por Xavi. Ha apostado el egarense por hacer debutar como titular a Marcos Alonso por la izquierda, a situar a Koundé por la derecha y a dos centrales potentes como Araujo y Christensen. Sorpresa y acierto. Como mínimo en la primera parte. Necesitaba el Barça centímetros para enfrentarse a un conjunto muy físico y le han venido bien a Ter Stegen cada vez que el balón se ha asomado por su área excepto en la jugada del primer gol.

Pasado el nerviosismo inicial, el Barça se ha podido adueñar del balón. Estaba Nagelsmann obsesionado con no dejar jugar ni a Pedri, ni a Gavi. Férreas marcas sobre los dos interiores y también vigilancia estrecha a Busquets. Pero el Barça ha sabido encontrar salida por los extremos, mover el balón con paciencia y enviar también algún balón largo a Lewandowski. Y así han llegado hasta cuatro oportunidades claras de gol. La primera de Pedri, la ha parado Neuer después de que el canario hiciese magia con el balón. Las tres siguientes han sido de Lewandowski. La primera de ellas, muy clara, la ha enviado fuera, algo raro en él. La segunda, tras buen centro de Marcos Alonso, la ha sacado Neuer. En la tercera, se ha anticipado un defensa cuando el polaco ya cargaba la pierna a rematar. A ellas, pueden sumarse un par de disparos de Gavi y Raphinha y un posible penalti a Dembélé en los minutos finales.

Cambio de escenario

La segunda parte ha empezado con otro susto para Neuer. Un clásico disparo de Raphinha ha lamido el palo y con aparición en el partido de Ter Stegen sacando una buena mano a disparo de Goretzka. La jugada ha resultado fatal para el Barça, pues en el lanzamiento de córner, Lucas Hernández se ha anticipado a la defensa y ha adelantado al Bayern en una acción en la que el portero del Barça podría haber hecho algo más. El gol ha dejado tocado al equipo de Xavi, que sabía que no era merecedor de ese resultado y sin tiempo para reaccionar ha encajado el segundo en una jugada individual de Sané.

Para buscar la reacción, Xavi ha dado entrada a falta de media hora a Ferran Torres y Frenkie de Jong. El Barça necesitaba un gol que le devolviese al partido. Y lo ha tenido Pedri, pero su remate ha ido al palo cuando lo más fácil era hacer gol. No ha habido forma. El Barça y Lewandowski habían indultado al Bayern en la primera mitad y los alemanes lo han aprovechado en la segunda para recordarle al club blaugrana que siguen siendo su bestia negra.

Ficha técnica Alineaciones 2 - Bayern: Neuer - Pavard (Mazraoui, 21'), Upamecano, Lucas Hernández, Davies - Kimmich, Sabitzer (Goretzka, 46') - Musiala (Gravenberch, 80'), Müller, Sané (Tel, 80') - Mané (Gnabry, 69'). 0- Barça: Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen (Eric Garcia, 69'), Marcos Alonso - Busquets (Kessie, 80'), Gavi (Frenkie de Jong, 60'), Pedri - Raphinha (Ferran Torres, 60'), Lewandowski y Dembélé (Ansu Fati, 80'). Goles: 1-0, Lucas Hernández (50'). 2-0, Sané (54'). Árbitros: Danny Makkelie (Países Bajos). TA: Sabitzer (19'), Kimmich (74') / Busquets (47') Incidencias: Partido jugado en el Allianz Arena de Múnich. La afición del Bayern ha recibido a Lewandowski con más aplausos que silbidos.

