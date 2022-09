Las redes se vuelcan con la victoria de Alcaraz

La consecución del primer Grand Slam del murciano Carlos Alcaraz, el US Open 2022, y su llegada al número 1 mundial, siendo el más joven en conseguirlo, a los 19 años, ha inundado las redes sociales de elogios para el tenista.

En la final contra el noruego en el Abierto de Estados Unidos, la primera del murciano en un grande, Alcaraz ganó tras una lucha de tres horas y 20 minutos por 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) y 6-3. El tenista adolescente, que es rayo y trueno, tiene ya un título grande y lo que ha “soñado siempre desde pequeño”: el número uno del mundo, por el que también peleaba Ruud (que este lunes amanecerá pasando del número 7 al 2).

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha escrito: "¡Felicidades, Carlitos! Ya eres el número 1 más joven de la historia del tenis y acabas de ganar tu primer Gran Slam. Impresionante tu juego en estas dos semanas".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Carlos Alcaraz ya es número 1 del mundo tras un apoteósico #USOpen. Es una manera magnífica de empezar el día. ¡Qué gran futuro tiene como heredero de una generación de deportistas que nos va a seguir dando muchas alegrías! ¡Enhorabuena!".

El Real Madrid, y muchos clubes de fútbol, se sumó a los elogios: "Enhorabuena por tu histórica victoria. Es un orgullo que un gran madridista como tú gane su primer Grand Slam y sea el tenista más joven de toda la historia en alcanzar el n.º 1 en el ránking. ¡Felicidades!".

Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y de la selección española. "Qué auténtica maravilla!! Grande Carlosalcaraz. !! Enhorabuena chaval!! Qué sea el primero de muchos!! Felicidades por este título de #USOpen!!".

La tenista Paula Badosa: "Vamos Carlitos!!! Muy grande! Enhorabuena!!! Sigue inspirando".

El ciclista Alejandro Valverde: "Felicidades por seguir haciendo historia para nuestra tierra y todo el deporte español. Disfruta de este gran triunfo".

El karateca Damian Quintero: "Mientras algunos estábamos a punto de empezar la semana de entrenamiento otros se dedicaban a hacer HISTORIA! El primer Grand Slam de muchos y un nº1 que defenderás con (emoticonos de corazón, fuerza y huevos)".

El expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa: "Los Lunes no serían lo mismo sin las gestas de nuestros héroes. Enhorabuena a @carlosalcaraz".

La extenista Anabel Medina: "¡¡Felicidades @carlosalcaraz !! Brutal lo que has conseguido con tan solo 19 años".

El jugador de pádel Paquito Navarro: "Otro orgullo para el deporte español. Enhorabuena @carlosalcaraz".

El exjugador de baloncesto Pau Gasol: "BRUTAAAAL @carlosalcaraz !!! Enhorabuena por conseguir tu primer Grand Slam con el #USOpen y por convertirte en el tenista más joven de la historia en conseguir el #1 de la ATP!!!".

El Comité Olímpico español: "No podemos sentir más orgullo. Este chico español de 19 años es el campeón del @usopen y el número 1 del tenis mundial. Cuánto vas a hacernos disfrutar, Carlos. Esto solo es el comienzo de algo muy bonito".

José Manuel Franco, secretario de Estado para el deporte: "Locura de partido en la final del #USOpen2022 y sí, @carlosalcaraz, ¡primer título de Grand Slam y número 1 de la #ATP! Su genialidad, técnica, pasión y magia están haciendo temblar al mundo del #tenis y del #deporte. ¡Enorme, Carlos!".

Y Rafael Nadal, que fue de los primeros en hacerlo. "Felicidades, Carlos Alcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!".

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!