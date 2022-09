Carlos Alcaraz, el adolescente que precipita un cambio de era: "Trabajaré para parecerme al ‘Big Three’"

El tenista murciano se convierte en el número uno más joven de la historia tras ganar el US Open, su primer Grand Slam, con solo 19 años y cuatro meses, y remata el año de su consagración como la estrella del tenis llamada a coger el relevo de Nadal, Federer y Djokovic

Al finalizar el 2021, Carlos Alcaraz se reunió con su equipo para marcar, como cada año desde que reside en la academia ‘JC Ferrero Equalite’ de Villena (Alicante), los objetivos de la campaña que estaba por empezar. El plan, que pasaba por finalizar el año entre los 15 mejores jugadores del circuito y clasificarse para la Copa de Maestros que se disputará en noviembre en Turín, parecía más que suficiente para alguien que acababa de alcanzar la mayoría de edad.

Apenas nueve meses después, la hoja de ruta ha saltado por los aires. Como ha venido haciendo desde que empezó a jugar al tenis siendo un niño, Alcaraz ha dinamitado los pronósticos más optimistas de todos los que le rodean. Tras ganar el US Open, su primer Grand Slam, ha asaltado el número uno del ránking mundial convirtiéndose en el tenista más joven de la historia en lograrlo: 19 años y cuatro meses, superando al australiano Leyton Hewitt, que lo logró con 20 años y nueve meses.

“Nunca me hubiera imaginado que iba a ganar un Grand Slam tan joven. Pero creo que, tal y como soy, no me va a ser complicado mantener los pies en el suelo. Voy a seguir siendo el mismo chico de siempre”, aseguraba apenas unos minutos después de rendir a Casper Ruud en la final (6-4, 2-6, 7-6 (7-1) y 6-3 en 3 horas y 20 minutos), siendo el más precoz en ganar un grande desde que Nadal ganó Roland Garros en 2005.

Guiado desde hace cinco años por el que fuera también número uno Juan Carlos Ferrero, a quien conoció cuando era "un fideo", el murciano acumula 51 victorias por tan solo nueve derrotas en 14 campeonatos disputados esta temporada, el mejor registro del circuito, y un dato inédito: es el primer jugador que ha ganado al menos un set en todos los partidos a estas alturas de la temporada.

Además, es el tenista con más torneos ganados en lo que va de curso (cinco), entre los cuáles destacan el reciente US Open y los Masters 1000 de Miami y Madrid, y lidera la la race, el sistema con el que la ATP determina los ocho mejores jugadores de la campaña y otorga el billete para disputar la Copa de Maestros.

Una temporada de consagración tras su presentación en sociedad precisamente hace un año en Nueva York. Entonces, Alcaraz se marchó de Flushing Meadows como el número 38 del mundo tras retirarse en cuartos de final por los problemas físicos derivados de la dureza de los partidos de un Grand Slam. Un año después, transformado físicamente, lo ha ganado siendo el jugador que más tiempo ha estado en pista en un 'major' (23 horas y 39 minutos), con tres partidos agónicos a cinco sets por el camino en los que ha aprendido a sufrir.

“La creatividad de Alcaraz es la mejor del circuito”, explicaba el croata Marin Cilic tras caer con el murciano en octavos de final. Y es que a base de golpes imposibles, el número uno ha terminado de conquistar en Nueva York tanto a los bulliciosos aficionados como a los más grandes de la historia, rendidos ante su juego eléctrico y agresivo, siempre al ataque y sin miedo al error.

“Es el jugador más rápido que he visto nunca. Es muy creativo, tiene derecha y revés… Básicamente, lo tiene todo” resumía sobre su estilo el sueco Mats Wilander. “Supone un gran estímulo para el tenis”, añadía el estadounidense John McEnroe, en alusión a la tiranía del ‘Big Three’ que Alcaraz amenaza con romper.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo de campeón del US Open en la grada de la Arthur Ashe. / EFE

“Al 60% de su potencial”

“Creo que Carlos está al 60% de su juego, puede mejorar muchas cosas”, incidía un emocionado Ferrero. “El resto, el saque, el revés en ciertas situaciones, la consistencia, el intentar no irse mentalmente. Tiene el potencial para ser uno de los mejores de la historia, y tiene que seguir ganando, lo sabemos y se lo recordaré”.

“Ahora es cuando más ganas y más trabajo tengo que ponerle para mantenerme ahí. Que haya conseguido un Grand Slam y el número uno no significa que me tenga que quedar en mi zona de confort. No hay que parar, hay que seguir y seguir, y es lo que voy a hacer”, corroboraba su pupilo.

Con Roger Federer (40 años) más fuera que dentro del circuito por sus problemas de rodilla, Novak Djokovic (35) acorralado por su idea de no vacunarse contra el covid y Rafa Nadal (36) renqueante por las lesiones, el joven de El Palmar ha emergido como el gran reclamo de un circuito que ansiaba encontrar un relevo a los tres mejores de la historia.

Nadie a su edad había jugado todos sus encuentros del US Open en la pista central Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo (24.000 espectadores), una muestra más del estatus que ha adquirido en apenas año y medio de carrera profesional. Y solo Pete Sampras lo ganó más joven.

End of 2020: No. 141

After 2021 US Open: No. 38

End of 2021: No. 32

After 2022 #USOpen: No.1@CarlosAlcaraz's meteoric rise to the top! pic.twitter.com/nBUSI2heR8 — Tennis TV (@TennisTV) 12 de septiembre de 2022

“Ellos tienen 22, 21, 20 Grand Slams… Yo estoy a la cola. No quiero compararme con el ‘Big Three’ porque es casi imposible mantenerse ahí durante 20 años, ganando todo y peleando el número uno cada año, obviamente. Pero es algo que admiro y voy a seguir trabajando para intentar parecerme a ellos, aunque sea una pequeña parte”, avisa antes de emprender su próximo reto, la fase previa de la Copa Davis, en Valencia: “Me hace mucha ilusión jugarla en casa, vamos a por todas”.

Cuarto español que llega al número uno Con el triunfo de Alcaraz, España se convierte en el segundo país con más tenistas que han alcanzado el número uno (Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal y Alcaraz) en el circuito masculino, solo por detrás de Estados Unidos (Jimmy Connors, John McEnroe, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi y Andy Roddick). Por detrás, con tres, quedan Suecia, Australia y Rusia.

