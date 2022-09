Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic golean sin piedad: de cuatro en cuatro

El conjunto blanco se mantiene líder en solitario con pleno de triunfos tras una jornada en la que Sevilla y Getafe sumaron sus primeras victorias de la temporada

Rodrygo felicita a Rüdiger tras su gol, el cuarto del Real Madrid frente al Mallorca. / Oscar J. Barroso / AFP / Europa Press

Las rotaciones no son para el verano, pero en esta temporada tan extraña, con el Mundial de Qatar encajado con fórceps en el ocaso del otoño septentrional, valen tanto para épocas de chaquetón como de bermudas. Como quiera que no hay precedentes de un corte tan abrupto a mitad de temporada (obviemos marzo de 2020, también por nuestra propia salud mental), los entrenadores se curan en salud y comienzan a dar carrete a esos futbolistas que en otros cursos no habrían estrenado titularidad hasta muchas semanas después.

Hasta Carlo Ancelotti, a quien tanto se reprochó el año pasado que ni mirara al banquillo (crítica silenciada a golpe de doblete, claro), sienta con naturalidad a la aristocracia de su vestuario. Este domingo, con Benzema y Militao lesionados, les tocó turno de espera a Carvajal, Modric y Tchouaméni, un recién llegado a quien ya nadie niega el estatus de privilegio. Ni así participan Asensio o Mariano, pero de eso ya tiene la culpa una circunstancia externa, la lesión de Lucas Vázquez que obligó al conjunto blanco a agotar su ventana de cambios.

El caso es que el Real Madrid no solo ganó al Mallorca (4-1), sino que lo acabó goleando. Cuatro goles, siguiendo la senda marcada el día anterior por Barcelona y Atlético, continuada después por el Athletic. Quizá con algo más de sufrimiento de lo esperado, pues el Mallorca se adelantó en el Bernabéu y aguantó el empate hasta el descanso pero como dijo Javier Aguirre, la calidad individual decidió. Y de eso el Madrid tiene sobradas reservas, en el césped y en el banco.



Susto en Cádiz

No fue muy distinto a lo que le había ocurrido al Barça un día antes, en un partido marcado por la angustia. Y no deportiva: un aficionado del Cádiz sufrió un ataque al corazón en la grada y el partido se detuvo durante casi una hora para que los sanitarios le asistieran. La vida por delante del fútbol, demostración gráfica. Por fortuna, el seguidos gaditano salvó la vida.

Para entonces, el equipo de Xavi ya ganaba por dos goles y lo acabó haciendo, escrito queda, por cuatro. Lewandowski guardó descanso de inicio (también Pedri, Koundé y Dembélé), pero su entrenador recurrió a él al comienzo de la segunda mitad. El polaco, voracidad al cubo, tardó ocho minutos en marcar y encarrilar un encuentro que había descorchado De Jong a la vuelta del descanso, al que se había llegado con 0-0. Piqué, por cierto, jugó los 90 minutos. Y eso, esta temporada, es noticia.



Calma colchonera

Más calma vivió un Atlético en el que Correa respondió a la confianza de Simeone marcando a los nueve minutos el primero de los cuatro goles que encajó el Celta (4-1). El argentino apunta a ser el gran beneficiado de la peculiar situación contractual de un Griezmann que volvió a pisar el césped pasada ya la hora de partido. Una circunstancia que no tiene mucha pinta de cambiar en el largo plazo.

Los tres equipos tuvieron que reservar fuerzas de cara a la nueva jornada de Champions que se disputa esta semana. Otro daño colateral del Mundial, que obliga a encadenar jornadas consecutivas de la competición continental, frente a la costumbre habitual de espaciarlas 15 días.

Aire para el Sevilla

El último póker de la jornada lo firmó un Athletic que destruyó al Elche (1-4) sin necesidad de brillar, una malísima noticia para un equipo que no arranca, apenas un punto de cinco partidos, solo mejor que un Cádiz que sigue sin sumar... y sin marcar un solo gol.

No del descenso, pero sí de la hambruna, escapa el Getafe tras sumar frente a la Real Sociedad su primer triunfo de la temporada (2-1) gracias a los goles de Ünal y Aleñá antes y después del descanso. Para Imanol, no obstante, la mayor preocupación será la lesión de rodilla con la que Sadiq se despidió del partido.



En el resto de la jornada destacó la primera victoria del Sevilla. Un triunfo agónico, pues se puso 0-3 en Cornellá, con dos tantos del canterano Carmona, y el Espanyol llegó hasta el 2-3, buscando hasta el final el empate ante los de Lopetegui, que además acabaron con 10 jugadores.

Además, el Betis derrotó al Villarreal (1-0) en el último partido del domingo, gracias a un gol de Rodri; el Rayo se impuso al Valencia por 2-1, mitigando las buenas sensaciones que venían ofreciendo los de Gattuso; y el Girona abrió la jornada el pasado viernes derrotando al Valladolid en el último suspiro (2-1).

La quinta jornada de LaLiga se cierra este lunes con la visita de Osasuna a Almería (21.00 horas), en la que una victoria del conjunto navarro le haría escalar hasta posiciones de Champions, lo que le confirmaría como la revelación de este inicio de temporada.

