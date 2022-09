Vídeo resumen de la etapa 20 de la Vuelta a España 2022

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) ha conseguido su tercer triunfo de etapa en La Vuelta a España, donde ha conseguido llevarse la penúltima jornada, que ha recorrido 181 kilómetros entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada, donde el belga Remco Evenepoel (Quick-Setp Alpha Vinyl) no ha sufrido y ha conseguido salir campeón de la carrera.

En un día marcado en rojo para los favoritos de La Vuelta, Richard Carapaz tiró de raza para imponerse en la fuga y ser capaz de mantener a raya a los que pelean la general cuando más le apretaban, consiguiendo ganar tanto su tercera etapa como asegurar el maillot de la montaña. El ecuatoriano, que llegaba a la carrera para pelear la general, ha terminado consiguiendo el éxito en otros objetivos que no se esperaba en el inicio en la que será su última gran carrera con INEOS Grenadiers.

